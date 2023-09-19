解凍資金過數後換囚 5美國公民自伊朗抵多哈

卡塔爾斡旋 將監察伊朗資金用途

自時任美國總統特朗普2018年宣布美國退出伊朗核協議後，美伊關係惡化，同年華府加強制裁伊朗，令伊朗出售石油予韓國所得的60億美元在韓國被凍結。在卡塔爾斡旋下，美伊連月舉行最少8輪談判，到上月美國同意容許這筆資金從韓國轉移到伊朗在卡塔爾的銀行帳戶，令換囚得以實行。卡塔爾政府負責監察伊朗只能將這筆資金用於人道主義物資，例如食物和藥物，而不是任何受美國制裁的物品。

伊朗通訊社（IRNA）上周報道，美國釋放的5名伊朗人包括被指違反美國對伊朗制裁規定的薩漢普爾（Reza Sarhangpour）和卡沙尼（Kambiz Attar Kashani）、被指是伊朗特工的阿夫拉西亞比（Kaveh Lotfolah Afrasiabi）。伊朗則同意釋放5名美國公民，包括商人納馬齊（Siamak Namazi）、野生動物保育者塔赫巴茲（Morad Tahbaz）、風險投資者沙爾吉（Emad Sharqi），餘下兩人身分沒公開。

伊朗央行行長指這筆相當於約55.7億歐元（464億港元）的款項，周一已存入2間卡塔爾銀行的6個伊朗帳戶，又表示會就扣留資金向韓國索償。美國官員則指，總統拜登昨日向伊朗情報部門及伊朗前總統艾哈邁迪內賈德實施新制裁。

（路透社/法新社）