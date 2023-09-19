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絕食18天 韓最大在野黨黨魁送院

【明報專訊】韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明以爭取政治改革為號召，自8月31起絕食，到昨日因健康惡化送院。同日，檢察廳就涉貪案申請逮捕李在明，國會將就此展開討論，預計最快周四（21日）表決要否褫奪李在明的議員刑事豁免權。李在明一直否認控罪，質疑是政治陰謀，惟其絕食行動也惹來迴避刑檢的質疑。

涉瀆職受查 李在明斥政治陰謀

李在明批評尹錫悅政府對民生經濟管理不善、威脅輿論自由和未有反對日本福島排放核污水，故提出施政革新、全面改組內閣的主張，並為此在出任共同民主黨黨魁一周年的8月31日開始絕食。起初他在國會外搭營絕食，後因健康轉差，上周三移入國會內的政黨辦公室繼續絕食。直至昨晨7時許，他因為血糖急降，精神恍惚近乎昏迷而送院。

另一方面，首爾中央地方檢察廳針對李在明涉嫌瀆職違反「特定經濟犯罪加重處罰」等相關法例而申請拘捕他。這是檢方相隔214日對他的第二次拘捕申請。今次指控包括兩項：（一）他在擔任城南市長的2014年4月至2017年2月間，在栢峴洞開發工程中涉嫌受賄及造成虧損；（二）2019年至2020年擔任京畿道知事期間，涉嫌通過提供某集團的生意機會和優惠，換取對方以經援等名目向朝鮮提供800萬美元（6260萬港元）款項。國會須就檢方提請表決應否褫奪李在明的議員刑事豁免權。現以共同民主黨佔多數的國會，今年2月曾就大莊洞開發案類似提請，但未獲通過。

韓國民調機構Realmeter昨公布民調，尹錫悅的施政認可度為35.5%。執政黨國民力量支持度為35.3%，共同民主黨為46%。

（路透社/Newsis/韓聯社/中央日報）

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