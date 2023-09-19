環保電池需求勢飈 歐盟憂添對華依賴 「程度堪比烏戰前俄能源」 下月開會商經濟安全

工作文件表示，鑑於太陽能和風力等可再生能源的間歇性（intermittent）供應特點，歐盟如要在2050年或之前達至碳中和目標，將需要尋找儲存能源的方式，「這會令我們鋰離子電池、氫燃料電池和電解槽的需求飈升，預期會在未來數年達至原本的10至30倍」。文件警告，倘若不採取強力措施，在2030年或以前，歐洲能源生態系統對中國的依賴，嚴重程度將堪比俄軍侵烏前歐盟在能源供應上對俄羅斯的依賴。

歐盟委員會統計顯示，歐盟2021年從俄羅斯進口的天然氣、石油和煤，分別佔其總消耗量的40%、27%和46%。惟去年俄軍侵烏後，歐盟對俄能源進口大減，引發更嚴峻的通脹危機。

歐盟鋰產量僅足電動車電池需求2%

報道指，歐盟雖對電解槽製造的中間處理和組裝階段佔全球市場份額過半，但在對電動車關鍵的燃料電池和鋰離子電池上極為依賴中國進口。歐盟的鋰產量目前僅滿足到電動車電池需求的2%，而中國的鋰礦藏量雖只佔全球的8%，卻控制全球鋰電池生產的76%。

類似弱點或見於數碼科技領域

工作文件指出，鋰離子電池和燃料電池並非歐盟的唯一弱點，類似情况可能會在數碼科技領域出現，預測感應器、無人機、數據伺服器、儲存設備和數據傳輸系統等數碼裝置的需求，也會在2030年或之前大增。在這情况下，對外依賴嚴重妨礙歐洲工業和服務業的生產收益，也會影響到應付氣候變化所需的農業系統現代化。

歐洲議會上周四表決通過，計劃在2030年或之前不依靠單一國家供應65%以上的任何戰略天然資源。新方案要求歐盟在2030年或之前擴大各種戰略天然資源的開採和處理能力，其中開採能力目標是應付歐盟需求的最少10%，處理能力則是50%，附帶條款容許新增的處理能力有最多20%來自與新興市場伙伴的合作。

與此同時，歐盟也要提升戰略資源的回收再用能力，尋求在戰略資源的收集、篩選和處理程序中，有45%來自廢物回收。

另一邊廂，有中企尋求開拓歐洲生產線。內媒報道，專門生產新能源汽車電池等產品的內地企業國軒高科（Gotion High-tech）上周六在德國下薩克森州哥廷根，完成生產首批德國製電池包。

中企續開拓歐洲汽車電池生產線

該公司指廠房已接獲大量歐洲訂單，預計下月起可開始向歐洲客戶供貨。

（綜合報道）