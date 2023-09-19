依賴外國供原料波動大 藥廠追短期利潤損產量

專家促藥廠正視社會責任

醫療產業顧問魯梅羅芙（Rita Numerof）於《福布斯》雜誌撰文指出，為降低成本，美國藥廠長期依賴中國、印度、意大利等外國供應商進口生產藥物的原料，固然令供應易生波動，而藥廠以獲取短期利潤為推動力的商業決定則令其缺乏誘因生產抗生素等這類較低價、服用時期較短的藥物，而著眼於開發有更大機會用於長期病的藥物。ADHD藥物生產商、全球第一大仿製藥廠商Teva早前便宣布將減少生產部分仿製藥，而專注盈利較高的產品。魯梅羅芙警告，如藥廠不願正視其社會責任，加強供應風險管理，公眾對藥劑業的信任將繼續削弱，而最終公眾的健康與安全將付上沉重代價。

關注組織促加快用新仿製藥 增生產誘因

關注組織美國無障礙藥物協會（AAM）上月發表報告則指出，正因仿製藥廠商因醫保條款等限制，供應價格受限，投資製作新藥的藥廠回報不高，長遠難以維持生產，導致藥物短缺風險增加，促政府加快採用新仿製藥的速度，調整訂價上限等，助增加仿生藥生產誘因，才能解決缺藥情况。

（福布斯/DrugTopics）

（環球熱話）