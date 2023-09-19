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藥物短缺 美過度活躍童上學難 確診者眾需求激增 供應鏈不穩添困

【明報專訊】暑假結束後莘莘學子都已經開學，但美國一群患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的學生苦於藥物持續短缺，擔憂病情失控而影響學習表現，甚至損及個人發展，部分家長被迫在暑假自行減藥留待開學使用。

全美600萬童確診 六成接受藥物治療

ADHD為最常見的兒童神經發展障礙之一，患者常有無法集中精神、處事無條理、行為衝動等症狀。美國疾病控制及預防中心（CDC）統計，截至2016年，全美有逾600萬名兒童被診斷為ADHD患者，當中60%正接受藥物治療。不過美國食品及藥物管理局（FDA）去年10月公布ADHD藥物阿德拉（Adderall）因生產線運作受限而出現延誤，造成供應短缺，至今年7月續有更多ADHD藥物缺貨，包括專注達（Concerta）的仿製藥及兩款唯穩思（Vyvanse）藥丸等。

每買30天劑量須重新處方 家長稱撲藥如副業

治療ADHD的一線藥物常為用於刺激中樞神經的興奮劑，例如安非他命（amphetamines）、哌甲酯（methylphenidate）等，因容易濫用上癮而被列為受管制物質，患者每購買30天劑量後，均須由醫生重新處方才能購藥。在供應短缺下，患者家長只能不斷每月致電甚至親自到全國各地的藥房尋藥、要求醫生更換較可能購得的處方藥，或是改購不受醫療保險保障因而價格高昂的原廠藥。不少患者家長向《紐約時報》形容，「撲藥」已儼如副業，若家長沒有時間或金錢餘裕，患者不是只能服用效力欠理想的藥物頂替，就是可能要接連斷藥數個月，導致他們的學業表現大幅落後，並且無法控制情緒而影響人際關係。

11歲的麥迪遜（Madison）病情最嚴重時曾在上課途中突然衝出課室，不斷追趕庭園的松鼠。因其服用的阿德拉供應短缺，其母今年暑假安排他減藥，改以咖啡因飲料和大量運動減緩病情，以儲備藥物供新學年使用。

同樣在暑假裏安排16歲兒子減藥以備學期所需的蘇珊娜（Suzana）稱，兒子因Focalin仿製藥缺貨而斷續斷藥後，學業表現便尤如坐過山車般起伏，自己則不斷數算餘下藥物，以及早預備時間「補貨」。

近年ADHD藥物需求激增，被視為對治藥物缺貨的因素之一。美國疾病控制及預防中心（CDC）分析，治療ADHD使用的處方興奮劑用量在2006至2016年間倍增，單在2020至2021年間，獲處方同類藥物者的增加了一成。紐約大學ADHD專家阿德勒（Lenard Adler）向CNBC稱，遙距診症的發展令患者更容易獲診斷及接受治療，亦令藥物需求上升。

與此同時，藥廠供應鏈不穩亦令情况惡化。美國衛生系統藥劑師協會（ASHP）專家加尼奧（Michael Ganio）向美國全國廣播公司（NBC）指出，今年2月生產達75款仿製藥的阿克倫製藥（Akorn）宣告倒閉，是今波藥物缺貨潮的一大原因。FDA數據顯示，另有數間專門生產仿製藥的藥廠同時出現供應問題，但原因交代不清，恢復無期，「情况令人沮喪」。

另一方面，美國緝毒局（DEA）為打擊濫用受管制物質問題，對各藥廠的生產量設限，但2022年全美安非他命類藥物生產量比批准生產量少全年配額30%，2020及2021年的生產量亦少於配額，原因未明。

美疾控中心、緝毒局罕聯署 促藥企增產

FDA和DEA上月罕有聯合發表公開信，指留意藥廠產能不足，促請生產商增產，盡量滿足生產配額。《紐時》分析，雖然部分藥廠透露有意增產，但未能預期供應何時全面恢復，料缺藥問題仍將持續。

（紐約時報/CNBC/NBC）

（環球熱話）

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