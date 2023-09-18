利比亞災後調查：水壩維修延宕25年

水壩崩塌引發的洪流席捲德爾納市中心，過萬人死亡。利比亞官方通訊社昨日引述獲國際承認的西部「民族團結政府」調查團統計，德爾納最少891座建築全毁，211棟部分損毁，398座被沙泥掩埋，全市四分之一建築在澇災中受損。

下令調查水壩崩塌原因的檢察總長蘇爾說，兩壩1970年代由南斯拉夫公司興建，旨在保護德爾納免受洪災。1998年時任卡扎菲政府發現水壩有裂痕，兩年後委託意大利工程公司評估受損程度，建議興建第三座水壩防洪。2007年政府聘用土耳其公司修繕水壩，但因付款問題2010年10月才動工，不足5個月後又爆發「阿拉伯之春」運動以致卡扎菲倒台，此後每年預算都有撥款作修壩用，但後繼政府從未施工。

《紐時》引述奧馬爾穆克塔大學水利工程學家阿舒爾稱，利比亞當局對修壩「無興趣」，只顧貪污斂財和政治爭拗。他去年曾寫文表示再不修繕水壩會為德爾納帶來「重大災難」，但當局漠視警告。

（紐約時報/法新社）