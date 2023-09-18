利比亞災後調查：水壩維修延宕25年

【明報專訊】利比亞官員上周五（15日）稱，調查發現東部港口城市德爾納兩座在地中海颶風「丹尼爾」吹襲時崩塌的水壩，1998年已發現裂痕，惟該國多年衝突和分裂，水壩疏於維護。《紐約時報》援引利比亞西部政府報告，過去10多年用於修繕水壩的逾230萬美元（逾1794萬港元）撥款預算從未使用。有學者去年預警水壩保養維修延宕之風險，惟未獲政府認真看待。
水壩崩塌引發的洪流席捲德爾納市中心，過萬人死亡。利比亞官方通訊社昨日引述獲國際承認的西部「民族團結政府」調查團統計，德爾納最少891座建築全毁，211棟部分損毁，398座被沙泥掩埋，全市四分之一建築在澇災中受損。
下令調查水壩崩塌原因的檢察總長蘇爾說，兩壩1970年代由南斯拉夫公司興建，旨在保護德爾納免受洪災。1998年時任卡扎菲政府發現水壩有裂痕，兩年後委託意大利工程公司評估受損程度，建議興建第三座水壩防洪。2007年政府聘用土耳其公司修繕水壩，但因付款問題2010年10月才動工，不足5個月後又爆發「阿拉伯之春」運動以致卡扎菲倒台，此後每年預算都有撥款作修壩用，但後繼政府從未施工。
《紐時》引述奧馬爾穆克塔大學水利工程學家阿舒爾稱，利比亞當局對修壩「無興趣」，只顧貪污斂財和政治爭拗。他去年曾寫文表示再不修繕水壩會為德爾納帶來「重大災難」，但當局漠視警告。