頭巾女死忌 伊朗民眾高壓下上街 去年示威導火線 阿米尼父親今年疑遭軟禁

違頭巾令 探親女被捕猝逝起風波

阿米尼（Mahsa Amini）去年9月13日在德黑蘭離奇昏迷送院，延至同月16日去世，終年22歲。她當時偕同家人從西部庫爾德斯坦省到首都探親，其間疑因未有戴好頭巾被道德警察截查，以衣著不符規定為由拘捕，及後死亡。當局宣稱阿米尼是心臟病發去世，但有目擊者指她曾在警車上受虐。事件觸發伊朗爆發持續多月示威。人權組織指其間有逾500人喪生，數以千計人被捕，7人被處決。

在阿米尼逝世一周年當天，伊朗當局在全國大規模部署安全部隊嚴防再爆示威，但人權組織指全國仍有零星示威。CNN根據其取得的片段報道，德黑蘭、東北部馬什哈德，以及西南部阿瓦士、西北部拉希詹、庫爾德斯坦省會薩南達季等多處均有示威。很多抗議者高呼「婦女、生命、自由」口號。

女牢死囚燒衣服紀念

人權組織Hengaw發布相片顯示，薩南達季有路面起火，又指安全部隊在庫爾德族聚居的西北部城市馬哈巴德向示威者開槍，最少一人傷，西部克爾曼沙赫亦有數人傷。德黑蘭省一座監獄的女子牢房有死囚焚燒衣服。人權組織指事件跟紀念阿米尼的示威有關，又稱特種部隊其後到牢房襲擊女囚。

當局展開拘捕行動，革命衛隊前日在卡拉杰拘捕一名涉企圖組織騷亂及破壞公物的雙重國籍者。伊朗通訊社（IRNA）昨指前晚法爾斯省城市努拉巴德有兩人向革命衛隊旗下巴斯基民兵的成員開槍，1死3傷。

在阿米尼家鄉薩蓋茲（Saqqez），人權組織指一名年輕男子在阿米尼的墓地附近被警員槍擊重傷，伊朗半官方通訊社法斯社指他未有聽從警方警告。

官方稱瓦解暗殺其父陰謀

有人權組織指，阿米尼的父親前日早上出門時被當局短暫軟禁，在警告勿往女兒墓地後獲釋。IRNA報道，庫爾德斯坦省副省長否認指控，反稱安全部隊粉碎一個暗殺阿米尼父親的陰謀，並拘捕某「恐怖組織」的數名成員。

（路透社/法新社/CNN/半島電視台）