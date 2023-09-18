北約秘書長：烏戰不會速決 基輔終將入盟

在周日（17日）刊登的訪問中，斯托爾滕貝格稱大部分戰爭持續的時間都較開戰時所預計的要長，又稱他們希望盡快實現和平，但須意識到若烏克蘭總統澤連斯基與烏國人民停止戰鬥，其國家會不復存在，只有俄羅斯總統普京和俄國放下武器才會有和平。他又指烏克蘭最終會加入北約，稱戰爭結束後要給予烏國安全保障，否則歷史或會重演。

挪威指俄接壤駐軍「侵烏前兩成」

北約軍事委員會上周五至周日在挪威奧斯陸舉行年度會議，挪威國防軍司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）在前日會後稱，俄羅斯部署在鄰近挪威邊境北極地區的部隊數量是侵烏前的「兩成或以下」，質疑普京若認為北約威脅俄國，就不會調動軍隊入侵烏克蘭。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）上周六說，裝備及彈藥價格大幅增加，意味北約成員國就算增加國防開支，也不保證帶來更大安全，呼籲增加國防領域的私人投資以提高產能，又敦促退休基金和銀行停止為國防投資貼上不道德的標籤。另外，北約前日宣布任命意大利國防參謀長德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone）接替將任滿的鮑爾。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）