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「倘受襲互支援」 薩赫勒三國軍政府組同盟

【明報專訊】非洲薩赫勒（Sahel）地區3個正被軍政府統治的國家馬里、布基納法索、尼日爾，上周六（16日）簽署共同防禦條約，承諾在任何簽約國遭受攻擊時互相協助，旨在對抗伊斯蘭極端武裝叛亂和外來侵略。締約三國2020年以來先後發生軍事政變，與西非國家經濟共同體（ECOWAS，簡稱西共體）及前宗主國法國關係惡化。

三國與西共體法國關係惡化

馬里軍政府領袖戈伊塔（Assimi Goita）前天在社交平台X表示：「與布基納法索和尼日爾的國家元首簽署《利普塔科-古爾馬憲章》（Liptako-Gourma Charter，利普塔科-古爾馬是布基納法索、馬里、尼日爾三國交界地區），成立「薩赫勒國家同盟」（Alliance of Sahel States），目標建立共同防禦和互助框架。」

稱優先打擊區內恐怖主義

憲章訂明「針對任何締約方主權和領土完整的攻擊將被視為侵略其他締約方，應觸發支援義務，包括動用軍隊恢復和保障安全」。根據憲章，三國亦須共同努力防止或平定武裝叛亂。馬里高官表示，「同盟」將是「三國軍事和經濟努力的結合」，優先打擊區內恐怖主義。

伊斯蘭極端武裝叛亂2012年在馬里北部爆發，2015年起蔓延至鄰國布基納法索和尼日爾。馬里上周再有半遊牧民族圖阿雷格（Tuareg）武裝組織的敵對行為，另有伊斯蘭極端組織近期發動多宗致命襲擊，部分組織跟蓋達有關連。

上述3國曾是法國殖民地，自2020年以來先後發生軍事政變，最近一次是7月在尼日爾發生，西共體威脅出兵干預，馬里和布基納法索軍政府明言此舉會被視為也向兩國「宣戰」。法國同樣受衝擊，法軍此前已被迫撤出馬里和布基納法索，尼日爾正逼法國大使和法軍撤走。

（半島電視台/法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕西非國家經濟共同體（ECOWAS） 軍事同盟 薩赫勒地區（Sahel） 布基納法索 馬里 尼日爾 法國

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