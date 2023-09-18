王毅蘇利文馬耳他會晤 美官：曾研「習拜會」

俄稱王毅今訪 華昨未確認

據中國外交部聲明，雙方「圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」，王毅強調台灣問題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。雙方同意繼續落實兩國元首「峇里共識」，保持雙方高層交往，還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

白宮聲明指，美方提到台灣海峽和平穩定的重要性，雙方承諾維持這條戰略溝通渠道，未來數月尋求額外高層級接觸和在關鍵領域的諮詢意見。在中國國家主席習近平缺席新德里G20峰會後，外界現期望習近平和美國總統拜登會在11月三藩市亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，彭博社引述美方官員指雙方有討論過這議題。

韓媒：10月「帶路」峰會 中俄朝或會談

習近平和王毅都不會出席本周的聯合國大會，其中王毅料轉往莫斯科，剛好是金正恩結束訪俄翌日。倘若成行，將是另一次緊貼金正恩訪俄的中俄外交會面，在「普金會」前一日，俄總統普京在海參崴會見出席東方經濟論壇的國務院副總理張國清。外界關注中朝以至中俄朝峰會的可能，韓聯社昨日引述分析推測，指金正恩可能以周六（23日）揭幕的杭州亞運為契機訪華，也可能到10月一帶一路峰會時才到北京，跟習近平和普京三方會談。

（綜合報道）