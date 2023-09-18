王毅蘇利文馬耳他會晤 美官：曾研「習拜會」

【明報專訊】中共中央政治局委員兼中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文上周六（16日）起一連兩日在地中海國家馬耳他舉行多輪會晤。中方確認雙方「繼續落實」去年峇里二十國集團（G20）峰會期間的中美元首重要共識，「保持雙方高層交往」。彭博社引述美方官員指，二人曾討論「習拜會」可能。朝鮮領袖金正恩完成訪俄行程，外界關注中方取態，俄羅斯外交部稱王毅今起到訪該國，中國外交部至昨晚未確認消息。
俄稱王毅今訪 華昨未確認
據中國外交部聲明，雙方「圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」，王毅強調台灣問題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。雙方同意繼續落實兩國元首「峇里共識」，保持雙方高層交往，還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。
白宮聲明指，美方提到台灣海峽和平穩定的重要性，雙方承諾維持這條戰略溝通渠道，未來數月尋求額外高層級接觸和在關鍵領域的諮詢意見。在中國國家主席習近平缺席新德里G20峰會後，外界現期望習近平和美國總統拜登會在11月三藩市亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，彭博社引述美方官員指雙方有討論過這議題。
韓媒：10月「帶路」峰會 中俄朝或會談
習近平和王毅都不會出席本周的聯合國大會，其中王毅料轉往莫斯科，剛好是金正恩結束訪俄翌日。倘若成行，將是另一次緊貼金正恩訪俄的中俄外交會面，在「普金會」前一日，俄總統普京在海參崴會見出席東方經濟論壇的國務院副總理張國清。外界關注中朝以至中俄朝峰會的可能，韓聯社昨日引述分析推測，指金正恩可能以周六（23日）揭幕的杭州亞運為契機訪華，也可能到10月一帶一路峰會時才到北京，跟習近平和普京三方會談。
（綜合報道）
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