金正恩訪畢 官媒：朝俄「新全盛期」 兩國重申擴「戰略戰術協作」 韓斥違安理會決議

俄地區首長贈自殺式無人機

來到行程最後一日，朝鮮國務委員長金正恩在海參崴（符拉迪沃斯托克）度過，他造訪遠東聯邦大學，跟朝鮮留學生交談，又參觀一間水族館和一間食物加工廠，跟濱海邊疆區首長科熱米亞科洽談體育、旅遊和文化等領域合作，收到對方所贈的5架自殺式爆炸用無人機、一架垂直升降偵察無人機Geran-25、一套包括防彈背心及防熱能探測衣物裝備。以海參崴為首府的濱海邊疆區是俄羅斯唯一跟朝鮮接壤的聯邦主體，自去年起等待朝鮮開放邊境，推動觀光等合作，今年6月宣布擬發展成俄中朝的商工業產品交易陣地。

這是金正恩自2019年（即新冠疫情前）以來首次訪問俄羅斯，也是他自2018年以來外訪中為期最長的一次。朝中社昨天報道稱，今次訪問正是「朝俄兩國關係發展歷史上掀開友誼團結與合作新全盛期的時候」。

發射場見普京 參觀軍工廠、基地

金正恩此行焦點是在東方太空發射場舉行的「普金會」。在這個俄羅斯試射衛星火箭的重鎮，普京說支持朝鮮發展衛星火箭技術，朝鮮官媒報道指，雙方將擴大「戰略和戰術協同合作」。具有類似戰略意義的行程還包括紹伊古陪同金正恩參觀位於海參崴的俄軍克湼維基空軍基地和太平洋艦隊司令部，其間俄方展示高超音速導彈「匕首」和可攜核武的遠程轟炸機。據朝鮮官媒報道，金正恩和紹伊古在會談時分享對地區及國際軍事政治局勢的看法，並就有關進一步加強朝俄兩國武裝力量、國防安全領域戰略戰術協同合作與相互交流的務實問題交換了建設性意見。

尹錫悅：將與美日商討對策

西方和日韓輿論一直關注朝俄會否達成新的軍事合作協議，即平壤向俄軍供應彈藥，變相支援俄軍侵烏，莫斯科則在核導發展上還以科技支援，變相增加朝鮮半島的軍事緊張。俄羅斯官方一早預告，雙方不會簽署任何協議，然而，這未有改變區內國家對俄朝軍事關係升級的憂慮。

韓國總統尹錫悅在昨日發布的美聯社專訪表示，朝俄軍事合作是「不合法和不公義」，違反聯合國安理會決議和各種國際制裁，韓國將與美國和日本等討論對策。韓國和美國上周五（15日）在對朝延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）會議，強烈警告朝俄必將要為其軍事合作付出代價。

（綜合報道）