G77加中國峰會聚焦「全球南方」 古巴倡建國際新秩序

古巴總統卡內爾在峰會開幕禮上表示：「北方（發達國）長期以來按照自己的利益來籌劃世界，現在輪到南方（新興、發展中和不發達國家，它們大多位於南半球）改變遊戲規則了。」卡內爾指出，發展中國家從「傷害性的不平等貿易」到全球暖化，都是當今世界「多維危機」（multidimensional crisis）的主要受害者。聯合國秘書長古特雷斯致辭時則呼籲建立一個更具代表性、更能滿足發展中經濟體需求的世界，並強調這些國家陷入了全球危機的泥沼中。

李希：共築全球南方命運共同體

作為中國國家習近平主席特別代表的中共中央政治局常委、中央紀委書記李希發表講話，指中國願與G77成員國一道，共築全球南方命運共同體，同創共同發展的新時代。他就G77和中國合作提出3點建議，分別是堅守獨立自主，堅持全人類共同價值、弘揚公道正義和平等包容的精神，以及踐行發展振興、合作共贏的使命，合力重振全球發展夥伴關係。

G77於1964年由77個南方世界國家組成，如今有134成員國，其官網把中國列入，但中國迄今未承認是成員國，但仍例行參加會議。

（綜合報道）