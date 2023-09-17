利比亞水媒傳染病恐再觸發人道災難

救援組織警告糧食棲處醫藥不足

伊斯蘭救濟會發言人昨說，首都的黎波里以東900公里的重災區德爾納（Derna）彌漫「死亡氣息」，幾乎每名災民都有認識的人罹難，而且他們既無處安身，也找不到食物，疾病可以迅速通過受污染的水務系統傳播。利比亞疾病防治中心官員表示，該市至少150人因飲用污染水後腹瀉，呼籲市民飲用救災人員派發的瓶裝水。另外，國際紅十字和紅新月會警告洪水沖出未爆的地雷，威脅派遞救援物資人員安全。

目前有關死難和受災人數仍眾說紛紜。此前紅新月會估計有逾1萬人死。世衛昨稱證實有3958人死、逾9000人失蹤，預計失蹤者凶多吉少。班加西政府衛生部長昨僅稱累計3166人身亡。

班加西政府正以集體埋葬形式處理遺體。不過，世界衛生組織等救援團體促請當局切勿這樣草率埋葬，因為可能導致遺屬找不回摯親屍首而造成長期的心理傷害；落葬位置若太接近水源，也會構成衛生風險。

（法新社/半島電視台）