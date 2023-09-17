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拜登親勞工箍票 同憂罷工衝擊中西部經濟損選情

【明報專訊】分析指出，美國3大車廠工人罷工勢為總統拜登帶來政治難題。拜登一直塑造自己為近代最支持工會的總統，至今在工潮中傾向工人一方，但同時憂慮罷工若長期持續將打擊中西部工業區經濟，進而影響明年大選選情。

《紐約時報》指出，拜登上任後近乎每就經濟問題發表意見，包括上周五談及今次汽車工人罷工，都幾乎重申「工會建立了（美國的）中產階級」，他亦因此近年取得工會的支持。《紐時》稱，今次罷工也將考驗拜登的整體經濟政策，例如如何在為應對氣候變化積極推動電動車，以及傳統車廠工人的就業問題之間取得平衡。

密歇根關鍵州份 上屆僅險勝

今次罷工其一地點密歇根是關鍵選舉州份，拜登於上屆總統選舉在該州只能險勝特朗普，拜登及民主黨選舉團隊如要在明年大選，奪取密歇根州等中西部關鍵搖擺州份，必須妥善處理以上問題。拜登於2020年總統選舉中，在密歇根州僅以不足3個百分點得票差距險勝特朗普。

拜登的親勞工立場自然引起資方不滿。美國商會主席克拉克（Suzanne P. Clark）在拜登開腔撐工人前先發聲明，轟拜登「不惜一切推動工會化」。在拜登發言後，美國商會在華府的首席說客（Neil Bradley）說，總統的信息和親工會政策「助長（工會）這些不以現實為本要求」。

（紐約時報/金融時報）

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