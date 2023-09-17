美三大車廠大罷工 政府介入斡旋 拜登籲與工人分享利潤 派兩高官助勞資重返談判

白宮前天發表聲明引述拜登說：「沒有人希望罷工，但我尊重工人選擇利用集體談判系統的權利。我也理解（汽車）工人們的不滿。」他表示汽車公司過去10年的「破紀錄利潤因UAW的高超技術和犧牲而得來，應當透過合約（與工人）分享」，希望勞資兩方能返回談判桌，打造「雙贏」協議。

拜登又指，正派遣署理勞工部長蘇維思（Julie Su）以及負責經濟的白宮高級顧問斯珀林（Gene Sperling）到3巨頭總部或地區總部所在的底特律，協助達成協議。福特早前報告，今年第二季利潤為10.9億美元（約85億港元）。

工會推動未來4年加薪最少40%

UAW和罷工工人正推動未來4年內共加薪最少40%；終結「兩級」（two-tiered）工資系統，以改善2007年起新聘員工的福利待遇；增加退休工人的退休金等福利、就生活成本調整加薪幅度；每周32小時工作等。

UAW主席費恩（Shawn Fain）把該工會近90年來從未發動過的汽車業3巨頭工人同時罷工命名為「站起來罷工」（Stand Up Strike）。他周四網上拍片強調說：「錢已到位，動機正義，世界正在注視，UAW已準備好站起來了。」UAW至今協調約1.3萬名汽車工人罷工，不足其15萬會員的一成，並利用組織的8.25億美元（約64.4億港元）罷工基金，每周向每名罷工工人支付500美元（約3900港元），又為他們交醫保。有分析指在上述安排下罷工最起碼可持續至冬季。UAW警告，如果3巨頭拒絕其加薪四成的要求，可能擴大工潮至其他廠房。

3巨頭拒取消兩級工資

截至上周四，3大車廠僅同意在未來4年加薪17.5%至20%，未肯取消兩級工資，UAW拒絕妥協，雙方昨日重啟談判。福特稱UAW最新的要求方案將令公司在美國的勞工成本翻倍，令其難以與Tesla等同行競爭，該公司行政總裁法利（Jim Farley）上周五在一個訪問中稱，假如答應工會所有要求，將要被迫取消電動車投資。該公司當晚指罷工影響生產線，已解僱涉事密歇根廠房600名未有罷工的員工，但是否認關閉廠房。

福特解僱員工 GM擬炒人

GM表示因罷工影響零件供應，正考慮本周裁撤堪薩斯州一廠房的2000名員工。斯泰蘭蒂斯CEO塔瓦雷斯（Carlos Tavares）指費恩的談判策略「裝腔作勢」（posturing）。

（綜合報道）