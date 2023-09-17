俄准非破冰級油輪過北極 繞道運油惹生態災難憂慮

走北方海路往中國可減10天

英國《金融時報》報道，俄羅斯8月准許兩艘非「破冰級」油輪沿俄國北部的北方海路（Northern Sea Route）運石油到亞洲，行程約5600公里。報道稱，這兩艘「薄身」油輪9月初經這條地球上最危險的浮冰航道駛往中國。報道指出，由俄羅斯港口普里莫爾斯克（Primorsk） 運油至中國，若途經蘇伊士運河一般需時45日，但走北方海路可減10天，每趟可省50萬美元（約390萬港元）燃料費。

報道引述航運專家稱，非「破冰級」油輪理論上可在每年9至10月北方海路最少浮冰時經過，但浮冰位置大小不定，仍會有風險。

另外，G7預計將在未來2至3周內宣布對俄羅斯鑽石實施進口禁令。路透社報道，有比利時政府官員在布魯塞爾對記者表示，這項禁令由全球最大鑽石貿易國比利時提出，預計明年元旦生效，到時佔全球七成消費者市場的G7國家將不會接受來自俄羅斯鑽石。俄羅斯2021年透過鑽石出口賺約47億美元（約367億港元），躍升全球第8大鑽石出口國。

（金融時報/路透社）