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朝俄有意加強關係 沒合作協議雙方收穫成謎

【明報專訊】朝鮮最高領導人金正恩上周二（12日）起訪問俄羅斯5日期間，獲俄羅斯熱情款待，突顯雙方均有意加強關係。不過，有分析指出，兩國至今並無任何公開具體合作協議，兩國有何收穫要一段時間才會明朗。

美韓一直擔心俄朝趨緊密，會讓朝鮮獲得更多敏感的俄國導彈等技術，並使俄國取得在烏克蘭作戰的軍備補充。金正恩此行參觀東方太空發射場、加加林飛機製造廠、克湼維基空軍基地和太平洋艦隊司令部等太空軍事設施，並安排了金正恩參觀高超音速導彈、反艦武器、蘇-35等軍備和軍事設施等，堪稱軍事及航天技術觀摩之旅。

俄對軍援糧援隻字不提

不過，觀乎今次金正恩訪俄，雙方並沒有達成任何聯合聲明或簽訂協議。除了西方關注的朝鮮向俄輸送武器外，俄羅斯亦對援助朝鮮糧食或經濟等都隻字不提，唯一只是在製造衛星和送朝鮮太空人升空上表示「願意協助」。

英國廣播公司（BBC）引述韓國國民大學朝鮮軍事研究員捷爾季斯基（Fyodor Tertitskiy）說：「到目前為止，公開上看來雙方並沒有取得重大進展。我們觀察到有兩個層面，一個是為外國觀眾而設的高規格場面，另一是幕後協議，但其重要性並不確定。」他指出，普京就協助朝鮮製造衛星上，用字十分謹慎，俄羅斯是否真的會向朝鮮提供火箭技術仍然是謎。

（BBC）

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