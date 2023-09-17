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轉訪海參崴 偕俄防長訪空海軍基地 金正恩檢視高超音速導彈

【明報專訊】正在俄羅斯訪問的朝鮮最高領袖金正恩昨天（16日）轉訪海參崴，在俄羅斯國防部長紹伊古陪同下造訪空軍和海軍基地，檢視俄軍的主力軍備，包括用於烏克蘭戰事的高超音速導彈「匕首」（Kinzhal）、「圖160」長程轟炸機和反潛艦艇等，繼續展現他對先進武器的興趣。

俄展示主力轟炸機新式導彈

金正恩先到海參崴國際機場附近的克湼維基（Knevichi）空軍基地，這是繼阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠了解「蘇35」等主力戰機等生產後，他再次參觀跟空軍有關的設施。紹伊古向金正恩展示俄國航空太空軍的主要裝備，包括配備高超音速攔截導彈「匕首」的超音速空中攔截機「米格31」。「匕首」可攜常規彈頭或核彈頭，時速高達1.235萬公里，相當於約10倍音速，最大射程2000公里，號稱「美軍航母殺手」，普京曾自豪稱它「不可能被截擊」，但在烏戰期間，烏克蘭防空系統多次擊落這款導彈。

紹伊古又向金正恩展示俄國空中核攻擊部隊3款可攜核武的主力轟炸機「圖160」、「圖95MS」和「圖22M3」。他等俄方官員介紹說，遠程戰略轟炸機「能由莫斯科飛到日本再回航」，「圖160」已配備射程逾6500公里的新式Kh-BD巡航導彈，最新型號「圖22M3」的武器負載量擴至1700公斤等。對於「蘇34」、「蘇30SM」、「蘇35S」和「蘇25SM3」等戰機介紹，金正恩也展示興趣。

金正恩登護衛艦觀反潛武器

金正恩之後造訪俄羅斯太平洋艦隊司令部，登上「沙波什尼科夫元帥」號（RFS Marshal Shaposhnikov 543）護衛艦參觀，了解艦上反潛武器如四管魚雷發射器和RBU-6000拋彈器的特點。

像金正恩專用列車進入俄國的上周二（12日）那天一樣，昨再有其專用飛機由平壤飛抵海參崴。韓聯社推測，那是接載部分朝鮮訪俄隨行支援人員所用。

另外，美國聯邦航空管理局（FAA）上周五宣布，鑑於朝鮮的作戰能力與軍事活動，隨時有未發通報而足以危害航空的試驗式、誇耀式導彈發射等問題，對美國民用飛機飛進朝鮮領空的禁令延長5年至2028年9月18日。

（路透社/塔斯社/韓聯社/Newsis/CNN）

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