港大研究「悶堂」獲搞笑諾貝爾獎

老師自感沉悶損學生學習動機

時任香港大學心理學系博士生譚琬恩（現多倫多大學博士後研究員）領導的研究團隊在2020年發表一項研究，以本港兩間中學437名學生和17名教師作實驗，研究老師自覺授課沉悶會如何影響學生也感到沉悶，以至損害他們的學習動機。結果發現，老師自感沉悶會令學生的學習動機下降以外，如學生誤認為老師對自己授課也感到沉悶的話，也將降低他們的學習動機。

譚琬恩等人其後在今年刊登的一份文章中跟進其研究，分別在英國倫敦國王學院和港大的課堂進行研究，並進一步證實以下假說：學生誤認為老師感授課沉悶促成「自我實現預言」（self-fulfilling prophecy），他們也會因此感沉悶。

線上頒獎禮周四舉行，得獎團隊成員之一的港大心理學系副教授陳濬靈被問到，研究過程包括要求學生數星期內每日以日記形式評論老師授課的沉悶程度，參與實驗的學生以至研究團隊本身是否也感「沉悶」時，他打趣回應說，對研究內容「欲罷不能，因此不斷在做」。陳濬靈又在得獎感言中感謝評委會「克服沉悶」創造搞笑諾貝爾獎，「讓人們獲得歡笑，並進而思考」。

得主獲10萬億津元廢鈔

作為今屆搞笑諾貝爾獎的10萬億津元「天價」鈔票於2008年1月發行，翌年即被廢止，其間津巴布韋通貨極速膨脹，以上金額連巴士車費也不足以支付。如今該第三代津元鈔票仍廣受收藏家歡迎，網上拍賣價每張介乎數百至數千港元。

（衛報/搞笑諾貝爾獎網站）