金正恩訪俄戰機廠 克宮稱兩國沒簽協議

韓聯社報道，金正恩乘坐的專列昨日上午抵達共青城，俄羅斯副總理兼工業部長曼圖羅夫（Denis Manturov）、哈巴羅夫斯克邊疆區首長傑格佳廖夫（Mikhail Degtyaryov）、共青城市長若爾尼克（Alexander Viktorovich Zhornik）迎接金正恩，並陪他參觀加加林飛機廠。該以首名進入太空的人、蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）命名的工廠，除生產蘇35和蘇57戰機外，也製造民用飛機。曼圖羅夫其後表示：「我們已向朝鮮領袖展示了我們其一最先進的飛機生產設施。」他又指俄朝兩國在飛機製造以至其他工業都存在合作潛力。

俄外長擬回訪為普京鋪路

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，「普金會」期間普京送給金正恩一把「最高質的俄製步槍」，並收到對方回送一把朝鮮步槍。普京又送了一副上過太空幾次的太空衣手套予金正恩。佩斯科夫表示，莫斯科「將盡快安排」外長拉夫羅夫訪問平壤，法新社指預期時間會是下月，之後再安排普京訪朝，如事成將是普京自2000年7月以來再度訪問朝鮮。當年剛當上俄羅斯總統的普京會見了金正恩父親、朝鮮已故最高領袖金正日。

普京周三與金正恩會面後曾預告，金正恩除將訪問共青城軍工廠外，還將到海參崴（符拉迪沃斯托克）參觀俄軍太平洋艦隊軍事設施，並到訪同市的遠東聯邦大學，以及俄羅斯科學院海洋生物學實驗室等設施。韓聯社報道，預計金正恩今天中午抵達海參崴，完成訪問後深夜啟程返回朝鮮。

外界估計朝俄會借今次金正恩訪問達成協議，包括朝鮮提供軍火換取俄羅斯提供高端軍事技術和糧食，俄方安排金正恩的訪問行程亦明顯與軍事和太空有關，但佩斯科夫昨日表明，雙方沒有協議，說：「（俄朝）並未簽署任何協議，亦沒有計劃簽署。」

韓研制裁朝俄 日稱願與金會談

美國白宮周四發聲明稱，國家安全顧問蘇利文與日韓官員討論了「普金會」，同意朝鮮向俄羅斯出口任何軍火將違反多項聯合國安理會決議。韓國外長朴振昨表示，該國正考慮單邊制裁朝鮮和俄羅斯。日本內閣官房長官松野博一則稱，首相岸田文雄願在沒有前設條件下，盡快與金正恩會談。

（韓聯社/法新社/路透社/中央社）