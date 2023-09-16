金正恩訪俄戰機廠 克宮稱兩國沒簽協議

【明報專訊】朝鮮最高領導人金正恩繼續訪問俄羅斯，昨（15日）轉抵工業城市阿穆爾河畔共青城參觀軍工設施，包括負責生產先進蘇57戰機的飛機廠。俄方表示，將盡快安排外長拉夫羅夫訪問平壤，被認為是為總統普京訪朝鋪路。對於西方一直質疑金正恩此行將同意向俄羅斯輸出武器以助攻打烏克蘭，克里姆林宮昨日表示，俄朝在金正恩訪俄期間「不會簽署任何協議」。
韓聯社報道，金正恩乘坐的專列昨日上午抵達共青城，俄羅斯副總理兼工業部長曼圖羅夫（Denis Manturov）、哈巴羅夫斯克邊疆區首長傑格佳廖夫（Mikhail Degtyaryov）、共青城市長若爾尼克（Alexander Viktorovich Zhornik）迎接金正恩，並陪他參觀加加林飛機廠。該以首名進入太空的人、蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）命名的工廠，除生產蘇35和蘇57戰機外，也製造民用飛機。曼圖羅夫其後表示：「我們已向朝鮮領袖展示了我們其一最先進的飛機生產設施。」他又指俄朝兩國在飛機製造以至其他工業都存在合作潛力。
俄外長擬回訪為普京鋪路
克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，「普金會」期間普京送給金正恩一把「最高質的俄製步槍」，並收到對方回送一把朝鮮步槍。普京又送了一副上過太空幾次的太空衣手套予金正恩。佩斯科夫表示，莫斯科「將盡快安排」外長拉夫羅夫訪問平壤，法新社指預期時間會是下月，之後再安排普京訪朝，如事成將是普京自2000年7月以來再度訪問朝鮮。當年剛當上俄羅斯總統的普京會見了金正恩父親、朝鮮已故最高領袖金正日。
普京周三與金正恩會面後曾預告，金正恩除將訪問共青城軍工廠外，還將到海參崴（符拉迪沃斯托克）參觀俄軍太平洋艦隊軍事設施，並到訪同市的遠東聯邦大學，以及俄羅斯科學院海洋生物學實驗室等設施。韓聯社報道，預計金正恩今天中午抵達海參崴，完成訪問後深夜啟程返回朝鮮。
外界估計朝俄會借今次金正恩訪問達成協議，包括朝鮮提供軍火換取俄羅斯提供高端軍事技術和糧食，俄方安排金正恩的訪問行程亦明顯與軍事和太空有關，但佩斯科夫昨日表明，雙方沒有協議，說：「（俄朝）並未簽署任何協議，亦沒有計劃簽署。」
韓研制裁朝俄 日稱願與金會談
美國白宮周四發聲明稱，國家安全顧問蘇利文與日韓官員討論了「普金會」，同意朝鮮向俄羅斯出口任何軍火將違反多項聯合國安理會決議。韓國外長朴振昨表示，該國正考慮單邊制裁朝鮮和俄羅斯。日本內閣官房長官松野博一則稱，首相岸田文雄願在沒有前設條件下，盡快與金正恩會談。