新加坡徵集提案 研地熱能發電

北部和東部地區具地熱潛力

天然資源有限的新加坡目前正在向綠色能源轉型，並利用天然氣、太陽能、區域跨國電網和低碳替代能源這四大「能源開關」來改變其能源供給結構，而地熱能正是低碳替代能源之一。新加坡位於地下熱流高的區域，地下深層可能擁有地熱能資源。當局早前在新加坡北部和東部進行過局部探索研究，並根據地表溫度測量，確定這些地區具有地熱潛力。今年7月，南洋理工大學的研究小組透過分析下伏岩層（Simpang granite，又稱新邦花崗岩）的岩芯樣本，以及不同深度的岩石溫度，推斷三巴旺溫泉（Sembawang hot spring）公園附近的地下4、5公里的岩層溫度可能高達200℃，水平足以用作發電，有可能成為該國潔淨能源的穩定來源。

新加坡《海峽時報》報道，傳統利用地熱的做法是抽取地底熱水和蒸氣直接發電，但新加坡缺乏這裏需要接近地面的能源，但在技術改善下，現時已可以利用安裝在地底深層的管道，將灼熱液體輸送到地面的發電站。

EMA本月4日起徵求提案，以在本土、專屬海域和離岸島嶼進行研究，稱透過所徵集提案進行的綜合研究，將可提供更豐富的資料，用以評估地熱能作為可再生能源來源的可能性，同時確認可在新加坡設立地熱能發電站的可能地點。此外，研究亦有助新加坡了解將二氧化碳注入地底深層的「碳封存」做法是否可行。有意呈交提案的相關業者須在今年12月8日下午4時前提交計劃書。

（新加坡海峽時報/聯合早報）