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山火颶風洪災今夏肆虐北半球 專家警告10年後極端天氣成常態

【明報專訊】今年夏季北半球各地接連出現極端天氣，如整個夏季加拿大各地山火、8月風暴吹襲墨西哥和美國；罕見地中海颶風「丹尼爾」（Medicane Daniel）本月初吹襲7月才山火肆虐的希臘，再席捲北非利比亞並引發洪災。在亞洲，北京7月出現特大雨災，本港在過去兩周亦先後經歷十號風球及世紀暴雨。專家稱各國若不採取重大氣候行動，這些極端天氣將成為10年後的夏季常態。

多國的氣候紀錄今夏都被刷新，如「希拉里」是84年來首個登陸美國加州的熱帶風暴、南歐受熱浪侵襲7月氣溫破紀錄、北京今年極端高溫日數亦較有紀錄以來的任何時候都多。

全球升溫符過去數十年警告

統計顯示目前全球平均溫度較150年前工業時代開始時高最少1.2℃，升溫趨勢隨着全球仍使用化石燃料而持續。科學家一再警告指氣溫未來每增加1℃，就會有更多熱浪、山火、乾旱和暴雨。「世界天氣歸因組織」（World Weather Attribution）上月發表報告指氣候變化令截至7月的山火季山火節嚴重程度增加50%。

《衛報》上月訪問的多名專家都指出，全球氣溫上升符合過去數十年來的警告，今年重返的厄爾尼諾現象亦加劇增溫趨勢。專家稱人和地較預期更易受極端天氣侵襲，並遭遇前所未有影響。

英國利茲大學（University of Leeds）教授福斯特（Piers Forster）表示，今年7月是人類歷史上最炎熱的月份，全球各地的人都在承受後果。他稱：「不過這正是我們對這種暖化程度的預期。除非全球各國合作並將氣候行動列為首要議程，否則這將成為10年後的典型夏季天氣。」

（衛報/紐約時報/CNN）

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