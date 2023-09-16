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利比亞洪災沒預警掀民憤 政府查人禍 內戰後沒承包商水壩失修 疏散信息混亂矛盾

【明報專訊】利比亞東部港口城市德爾納發生「海嘯式」洪災後，有專家分析指風暴來臨時當局疏散工作不足，事前亦未有維護好水壩，導致嚴重傷亡，不少民眾都在社交網站表達憤怒。當局周四（14日）表示已下令調查這場死傷成千上萬的洪災，是否人為失誤所致。

地中海颶風「丹尼爾」（Medicane Daniel）周日吹襲利比亞，在國家分裂為東西對立政府、基礎設施破敗、援助團隊在物流上面臨困難等情況下，要全面了解災情不容易。死亡人數已有多種說法，獲國際承認的西政府救援及應急中心發言人阿里（Osama Ali）稱，重災區德爾納（Derna）一個10公里乘10公里的範圍完全被毀，死亡人數增至最少5500人，正把罹難者分別葬在3個亂葬崗；利比亞的聯合國大使估計死6000人；紅新月會估計1.13萬人死；德爾納市長說可能多達2萬人死。

僅叫近海民眾撤離 市內卻宵禁

外界關注洪災是否一場人禍。德爾納四分之一地方被洪水沖毀，原因之一是上游水壩潰堤。《衛報》指土耳其一間公司2007年獲批保養水壩的合約，但2011年利比亞內戰後該公司撤走了，此後未有新承包商維護大壩。去年利比亞塞卡哈大學期刊已有報告警告，德爾納市主壩有保養不善的問題，呼籲立即採取措施，避免大洪水造成嚴重後果。

德爾納沿德爾納河（Wadi Derna）下游建城，居民早知水壩狀況不堪，亦知道貫穿該市中心的德爾納河並沒堤圍，會對他們生命構成威脅。

另一方面，輿論批評控制德爾納的「利比亞國民軍」（LNA）安全部門官員試圖隱瞞風暴威脅。《金融時報》報道，風暴周日早上開始吹襲德爾納時，當地安全部門僅要求近海民眾撤離，在市內其他地方實施宵禁。官員周日晚還上電視指示民眾留在家中。《紐約時報》周四引述當地居民指，當局發放的信息混亂，有人表示收到疏散令但無人理會。

沒正常氣象部門可發預警

聯合國世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）周四指利比亞若有正常運作的氣象部門就可發出預警，而緊急管理部門其實可疏散民眾，從而避免大量傷亡。WMO指利比亞沒處理水壩殘舊的問題，該國氣象部門能力則受觀測系統和信息技術的重大缺陷所限。

塔拉斯說，造成這場災難的主要原因是缺乏天氣預報、預警信息發布和應對行動。他指出，利比亞長達數年的國內衝突和政治危機，導致該國的氣象觀測網絡遭到嚴重破壞，網絡技術系統也被摧毀，因此洪水來襲時沒有適當的預警系統，民眾根本沒有撤離。

獲國際承認的利比亞總統委員會主席門菲（Mohamed al-Menfi）周四在社交網站X（前稱Twitter）表示，委員會已要求總檢察長調查這場災難，指那些有份導致水壩潰堤和延誤救援的人都要負責任。

（路透社/法新社/衛報/紐約時報）

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