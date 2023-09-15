星洲吸千億中國資金 恐損星美關係

星財長籲富人貢獻社會勿炫富

2023年米爾肯研究所亞洲峰會周三起一連三日在新加坡召開，黃循財在首日會議向商界領袖和政策制訂者發表上述講話，這環節的主持、米爾肯研究所首席行政總裁迪蒂齊奧表示，新加坡管理的資產增長至約5萬億美元，並設立了約700個家族辦公室，推動了該國資產管理行業的發展，但也導致了不平等現像日益加劇的感覺。

黃循財補充說，對流入該國的資金，新加坡的興趣並不在於資金，因為資金流動性很高。相反，它是在建設金融服務業的能力並為新加坡人創造就業機會，以維持社會契約。

根據新加坡金管局（MAS）數據，去年該國共吸引4480億坡元的境外資金流入，按年增長高達59%，金額相當於國內生產總值（GDP）的四分之三，其中升幅最高的是來自中國的資金。

中國人與資金的湧入，讓新加坡的亞洲金融中心地位鞏固。資料顯示新加坡的華人家族基金數量從幾年前的屈指可數，飈升到今天的600家左右。同時，去年約有500家中國企業在新加坡註冊，準備利用這城邦作為跳板，進軍印度等地區。

然而，這現象也為新加坡帶來負面問題，當地租金持續上升，在亞洲大幅拋離第二、三位的悉尼和香港，城市土地學會（ULI）的研究報告顯示，新加坡私宅貴絕亞太區，樓價中位數升至120萬美元（約936萬港元）。

在中美角力升溫的背景下，這現象還引發外交風險。一名華盛頓政策制訂者向《金融時報》表示，拜登政府「比以前任何時候都要更密切觀察」中國企業和民眾外移星洲，「流入（新加坡）的錢和人愈多，北京愈開始覺得可以干預新加坡事務」。

（海峽時報 /金融時報）