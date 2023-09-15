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利比亞續搜救 東西政府協調救災

【明報專訊】北非國家利比亞東部日前遭遇「災難性」洪災，搜救工作持續。重災區德爾納的市長蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）昨表示，根據洪災摧毁的地區數量估計，市內的死亡人數可能多達1.8萬至2萬人，並擔心會爆發疫症。聯合國昨稱，分別控制利比亞東部和西部兩個對立政府正協調救災工作。

聯合國國際移民組織人員帕沙（Tauhid Pasha）表示，利比亞兩個政府已要求國際援助，並互相調協。他說，給予利比亞的援助規模需要非常迅速地擴大，為此聯合國需要資金。自2011年卡扎菲政權被推翻後，利比亞一直分裂為兩個對立政府。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）強調，洪災後所有政治組織必須同心協力，「所有受災者必須不分派別得到支援」。

重災區憂爆疫症 籲各界供屍袋

多國救援人員已抵達德爾納，市長蓋蒂擔心瓦礫下和水中仍有大量屍體，當地可能爆發傳染病，希望專家團隊能協助挖掘屍體。由於屍體太多，有搜救隊人員呼籲各界提供更多裹屍袋。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas） 周四表示，利比亞如有一個運作正常的氣象部門發出警告，可免人命傷亡，指出利比亞政府「不正常運作」對救災善後構成挑戰。

（衛報/BBC）

相關字詞﹕傳染病 洪災 風災 利比亞

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