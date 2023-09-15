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烏攻克里米亞 稱毁俄軍防空系統

【明報專訊】烏克蘭近日多次在克里米亞半島展開攻擊，其中在俄軍黑海艦隊總部所在的克里米亞半島軍港塞瓦斯托波爾，烏方宣稱周三（13日）重創了黑海艦隊一艘登陸艦和一架潛水艇，並擊中港口設施，被形容為去年俄軍侵烏以降烏軍對塞瓦斯托波爾的最大規模攻擊。烏方另指周四凌晨再破壞了克里米亞西岸的一套俄軍S-400防空系統。俄羅斯國防部承認周三有兩艘軍艦受損，指當場擊落了烏軍10枚巡航導彈中的7枚，以及全部3艘無人艇，而對周四的烏軍無人機攻勢則稱成功瓦解，未提及設施受損狀况。

稱俄軍損傷嚴重 遇襲船艦難修理

烏軍在社交平台Telegram稱，在9月13日清晨，襲擊了塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄羅斯海軍設施和港口基建。烏軍情報官員尤索夫其後在電視表示，俄軍的損傷「嚴重」，被破壞的船艦「難以修理」。他另對路透社表示，擊中的分別是俄軍一艘大型登陸盤和一艘潛水艇。

俄認軍艦遇襲 未提設施受損

俄羅斯國防部較早前則稱，烏軍以10枚巡航導彈和3艘無人快艇襲擊黑海海軍船廠，俄軍成功擊墜了7枚導彈，一艘巡邏艦破壞了所有無人艇。事件中受損的兩艘軍艦將在完成修理後重新服役。俄方扶植的塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫稱，事件中最少有24人受傷。

烏克蘭軍事專家扎布洛茨基向當地傳媒稱，損毀的俄軍船艦分別是「蟾蜍級」大型登陸艦「明斯克」號，以及搭載「口徑」（Kalibr）遠程巡航導彈的「基洛級」攻擊潛水艇「頓河畔羅斯托夫」號。烏克蘭退休海軍軍官雷任科推測，烏軍或用上了經改良可對地攻擊的本土製「海王星」反艦導彈，又或英國提供的「風暴陰影」巡航導彈。雷任科形容，這是俄軍侵略以來烏軍針對塞瓦斯托波爾的最大規模攻擊。

俄羅斯國防部周四再宣稱，至當天清晨5時半再破壞了攻擊克里米亞的5艘無人艇和11架空中無人機，但未有交代軍事設施受損情况。法新社引述烏克蘭國家安全局（SBU）稱，當天通宵破壞了俄軍部署在克里米亞西岸城市葉夫帕托里亞（Yevpatoria）的一套S-400防空系統。

（路透社/法新社）

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