「普金會」提增合作有方向無細節　兩國動靜似促軍事交易 俄朝允戰略戰術協同 韓警告付代價

「普金會」分成隨行官員同場和單獨會談兩節。朝中社昨報道，金正恩與普京在單獨會談中誠懇坦率地討論了多項重大問題和當前合作事項，並滿意地達成協議和共識，「包括朝俄兩國在粉碎帝國主義者企圖侵奪人類自主進步與和平生活的軍事威脅挑釁和強權專橫的共同戰線上，進一步密切戰略（與）戰術協同，且相互鼎力支持和聲援，通力合作維護國家主權和發展利益、地區與世界和平安全以及國際正義」。

參觀太空發射場 將訪戰機製造廠

朝中社新聞稿稱，「跨世紀接代在歷史考驗中得到鞏固」的朝俄傳統友好關係「在金正恩和普京的深厚友情和格外友誼下」，「正進一步昇華和發展成牢不可破的戰友關係，以及具百年大計的戰略關係」。金正恩非常高興在俄羅斯遠東阿穆爾州的東方太空發射場這一「極其特殊而富有特色的環境」與普京會晤，表示須最優先重視朝俄關係，朝鮮一貫並始終堅持發展根基深遠的友誼傳統，相信是次訪俄將成為朝俄「合作關係提升至新高的有意義契機」。

朝中社指，金正恩與普京一同參觀火箭建設工地等太空發射場設施期間時，聽取了有關「聯盟-2」（Soyuz-2）、「安加拉」（Angara）等運載火箭的技術特點和組裝發射過程，以及俄方在宇宙產業領域裏的創造成果和經驗的講解，並作出讚賞。新聞稿指普京接受金正恩邀請在適當時候回訪朝鮮，但克宮發言人佩斯科夫周三曾表示，俄方仍未計劃相關行程。

韓聯社昨引述多個俄羅斯消息報道，金正恩與普京會晤後共膳，昨日正乘坐專列前往距離東方太空發射場以東約1170公里的哈巴羅夫斯克州工業城市阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-na-Amure），將參觀俄軍戰鬥機製造廠。

韓國昨日由不同部門官員作出回應。統一部長金暎浩昨日表示，從俄羅斯防長紹伊古7月底訪朝後的朝俄動向、金正恩近期多次視察軍需工廠，以及今次兩國峰會的朝方陪同人員職位，以及俄方表明有意支援朝方研發人造衛星等情况可研判，「雙方不斷推進某種軍事交易」。國防部表示，正密切關注俄朝會否在朝鮮半島東部海域進行聯合軍演，並將充分研討美韓和美日韓將是否以反導彈演習作為應對。國安會則警告，朝俄必將為違背聯合國安理會相關決議、威脅韓國安全的所有行為付出代價——國家安保室室長趙太庸與美日同級官員通電話，對朝俄討論軍事合作事宜表示關切。

分析料俄供高端技術 換朝常規武器

韓聯社昨引述韓國統一部官員向記者分析稱，從「俄羅斯只能期待朝鮮提供炮彈」的表述看來，相信俄方對朝鮮提供高端武器技術支援「會有一定局限性」。外界分析認為「普金會」會就朝鮮對俄提供常規武器，而俄方對朝傳授偵察衛星等高端軍事技術達成協定。韓國總統室一名高官同日表示，早已確認俄軍在烏克蘭戰場上使用了朝鮮產武器。

俄駐美大使稱美抹黑俄朝對話

俄羅斯駐華盛頓大使安東諾夫在評論美國官員，有關朝鮮領導人金正恩訪俄的言論時表示，美國試圖將俄朝之間富有成效的對話，抹黑為世界不穩定因素，居心不良令人反感。

安東諾夫質疑美國近期不斷在亞太地區擴張勢力，「那麼我們應該如何看待白宮在亞太地區建立聯盟、擴大在朝鮮半島的軍事演習，以及部署美國戰略資產的努力呢？」

（朝中社/共同社/韓聯社）