眾院啟拜登彈劾調查 白宮斥手段惡劣

麥卡錫稱，眾院3個委員會（司法、監督、籌款）將調查拜登及其家人。路透社指調查會聚焦拜登之子亨特在烏克蘭的業務。今年1月控制眾院的共和黨，曾指拜登在2009至17年擔任副總統時透過亨特的外國企業獲利，惟參議院2020年調查及眾院共和黨人今年多月調查均未發現拜登行為不當的確鑿證據。

麥卡錫有此決定時值黨內右翼要求彈劾調查拜登的壓力不斷增加，部分極右派威脅若不迅速展開彈劾調查，就會罷免麥卡錫的議長職務。麥卡錫亦正爭取足夠票數通過開支法案，避免政府在9月30日後停擺；有強硬派共和黨議員稱若沒彈劾調查就不會投票支持法案。

開支法案死線近 共和黨極右涉施壓

民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）批評麥卡錫的目的是分散公眾對共和黨未能通過政府開支法案的注意力。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在社交網站X（前稱Twitter）批評啟動彈劾調查是最惡劣的極端政治手段，又指麥卡錫曾稱要投票啟動彈劾但現改變做法，是因為他沒足夠支持。

（路透社/CNN/法新社/紐約時報）