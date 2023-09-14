戰亂、極端天氣「夾擊」 利比亞洪災料奪命2萬

壩塌橋毁 「屍體不斷冲上岸」

洪災令德爾納（Derna）兩個水壩潰堤、數條橋損毁，災後街頭屍橫遍野，食水短缺，醫院走廊、行人道都放着多具裹着氈的屍體以供辨認。東部政府民航部長奇基瓦特（Hichem Abu Chkiouat）周三向路透社表示，重災區德爾納已尋回超過5300具遺體，死亡人數預計會大幅增加甚至倍增。奇基瓦特稱「不斷有屍體由大海冲上岸」，又說重建需要數以十億計美元。

紅新月會前日表示有約1萬人失蹤，而該國醫院「貝達醫學中心」（Al-Bayda Medical Center）主管馬齊克（Abdul Rahim Maziq）昨則估計多達2萬人死亡。聯合國移民署（IOM）指最少3萬人失去家園。部分救援如來自如埃及的團隊開始抵達災區，其他表示已經或準備提供援助的國家包括美國、德國、伊朗、意大利、卡塔爾、土耳其等。然而，利比亞目前由兩個敵對政府東西分治，令救援工作受阻。

德國萊比錫大學氣候學者豪斯泰因（Karsten Haustein）警告，雖然科學家還沒有時間研究「丹尼爾」（Daniel），但今年地中海的溫度比過去高出2℃到3℃。雖然令「丹尼爾」形成的天氣模式在沒有全球暖化情况下也會發生，但如果沒有全球暖化，後果可能不會如此嚴重。豪斯泰因說，在更涼快的世界中，「丹尼爾」可能「不會像現在這樣迅速發展，並且不會以如此猛烈的力量襲擊利比亞」。

東西分治阻救援 全球暖化加劇風暴

專家亦指德爾納災情嚴重不能只歸咎風暴，當地基建包括在今次洪災中崩塌的水壩本身都在危險狀態。利比亞在北約海軍及戰機轟炸以支援叛軍推翻卡達菲政權後10多年，仍未恢復至往日繁榮；就如其他貧窮國家，利比亞並未準備好應對「丹尼爾」帶來的極端天氣。

英國公開大學環境及系統高級講師科林斯（Kevin Collins）稱風暴本身不是造成傷亡的單一原因，某程度亦包括利比亞預測天氣能力有限、警報和疏散系統有限，以及基建與城市規劃和設計標準有缺點。

（BBC/衛報/法新社/路透社）