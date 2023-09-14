歐盟啟中國電動車反補貼調查

馮德萊恩表示歐洲企業常在海外市場被排擠或成為掠奪式行為的受害者，指他們受到獲巨額國家補貼的競爭對手所損害，稱許多年輕企業被獲巨額補貼的中國競爭者擠出市場，領先的企業要申請破產。

馮德萊恩稱未來須對類似挑戰提高警覺，如電動車是綠色能源經濟關鍵產業，但全球市場正被廉價的中國電動車「淹沒」，價格在巨額國家補貼下被壓低，正在扭曲他們的市場，因此宣布對中國電動車展開反補貼調查。她稱歐洲對競爭持開放態度，但不是為逐底競爭（race to the bottom），須保護自身免受不公平行為損害。

她又指與中國保持開放的溝通和對話途徑也很重要，因他們有可以且必須合作的議題，表示她在今年稍後中歐峰會對中方領導人的方針是「去風險化，而非脫鈎」。

德禁華企全面收購衛星初創

另外，德國政府周三決定禁止中國上海垣信衛星科技有限公司（Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.）全面收購德國衛星初創公司KLEO Connect。路透社報道內閣同意經濟部的決定，不讓該持有KLEO Connect 53%股份的中國企業從德國公司EightyLeo收購45%股權。該初創公司希望建立一個由300多顆小型衛星組成的網絡及地面設施，目標在2028年提供類似SpaceX的星鏈（Starlink）之衛星網絡服務。

（路透社/中央社）