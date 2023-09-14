「普金會」發射場舉行 研送朝鮮人上太空

俄允助製火箭 朝稱攜手反帝

普京昨比金正恩早約半小時到達東方太空發射場。韓聯社稱，這是普京對金正恩的「優待」，他過去與美韓德日等領袖會面有遲無早。普京在發射場入口迎接乘房車抵達的金正恩，雙方握手寒暄持續了約40秒。然後普京帶領金正恩參觀該座俄國最先進發射場以及陳列的「安加拉」（Angara）系列火箭等太空展品。金正恩參觀時連連發問，展現對尖端太空技術的興趣，如問「連同部件，（直徑）有8米嗎？」，「這兒可以發射的最大一枚火箭，其推進力有多大？」還詢問火箭燃料特性、發射體墜落位置、移動原理等問題。朝鮮正準備10月第三度試射間諜衛星，前兩次均因引擎故障及燃料特性不穩而告失敗。

俄朝領袖昨先連同兩國官員包括雙方的防長、外長、工業部長會談了約一個半小時，再舉行約半小時閉門一對一峰會。官媒俄新社報道，普京在峰會前表示朝鮮對俄國火箭技術感興趣，俄方樂意協助朝鮮製造衛星和支援朝鮮的軍事技術發展，他又會和金正恩商議經濟合作、人道援助、區內局勢。金正恩暗指俄軍侵烏為「神聖戰爭」，表示願趁此峰會重申朝鮮「全面無條件支持俄羅斯政府在面對霸權勢力之下，捍衛主權和安全利益所做一切」及與俄國共抗帝國主義。

塔斯社報道，普京在峰會後受訪稱，俄朝有意擴大交通、農業等範疇的多方面合作，包括建設包括鐵道、港口和高速公路，通往中國，使運輸量擴大數倍的「物流三角」。他說：「我們還向朝鮮提供人道援助，但除了人道援助，一切在對等條件下合作。」

金將訪海參崴 俄媒稱外長下月訪朝

美國等一直揣測朝鮮會以供應武器，換取俄國的糧食、能源和技術。不過昨天俄朝雙方均沒有披露這些方面的相關決定。克里姆林宮發言人說俄朝追求互惠關係，合作並非針對其他國家，第三國不應該感到擔憂；又說「普金會」沒有談及核戰。

在閉門雙邊會談後，普京在發射場內設宴招待金正恩。金正恩在東方太空發射場逗留了約4個小時，約於傍晚6時過後，由普京送至門口與之擁抱後，登上房車離開，繼續乘專用列車「太陽」號的行程。普京透露，金正恩將轉訪俄國工業城市阿穆爾河畔共青城，並參觀海參崴的太平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學科學院的一些設施和一個專門研究海洋生物學的實驗室。普京說：「有緊密行程等着朝鮮領導人。」俄韓傳媒有些說金正恩將於周六（16日）回國，有的說是17或18日。另外，俄媒昨引述克里姆林宮報道，俄羅斯外長拉夫羅夫下月會訪問朝鮮，但普京暫無計劃訪朝。

朝首於最高領袖外訪時射彈

韓國聯合參謀本部昨表示，朝鮮昨晨11時43分起10分鐘內，從平壤順安一帶發射了兩枚短程彈道導彈，分別飛行了約650公里落入朝鮮半島東部海域。韓國統一研究院高級研究委員洪珉認為，朝鮮在金正恩外訪時發射導彈，或意在突顯即使最高領導人不在現場坐鎮，也能作出軍事應對。此外，發射活動也可能是為抗議韓美兩國連日針對朝俄首腦會談釋放警告。

（綜合報道）