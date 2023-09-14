日內閣換2/3 親台派木原稔任防相 「友韓」上川陽子掌外務省 經濟要員留任

分析：岸田盼新氣象助連任

新內閣最矚目變動之一是由54歲眾議員、親台跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長木原稔接替濱田靖一擔任防相。木原稔首次入閣，曾在菅義偉政府擔任負責安全保障的首相輔佐官。木原稔曾多次訪台，與台灣總統蔡英文會面。今年7月中，日本戰略研究論壇在東京舉辦台海危機兵棋推演時，木原便扮演防衛相的角色。他7月訪台後曾表示，前首相安倍晉三生前提出「台灣有事即日本有事」的說法貼近台灣人民的感受，不應受到批評。

11人初入閣 5女閣員平紀錄

岸田今次起用5名女性任閣員，追平2001年小泉純一郎內閣及2014年安倍晉三內閣所創的女閣員紀錄。女閣員中由自民黨派閥中「岸田派」的70歲上川陽子出任外相，是自2004年以來首名女外相，她曾在安倍晉三政府擔任法務相，下令處死1995年發動東京地鐵沙林毒氣襲擊的麻原彰晃等10多名奧姆真理教核心成員。上川重視日韓關係，曾出席日韓議員聯盟聯合大會，台灣傳媒分析指出，岸田可能想透過任命上川陽子，進一步加強正逐步回暖的日韓關係。

三大派系高層留任自民黨要職

這次改組正值岸田政府民望低迷，日本放送協會（NHK）近日民調顯示，岸田內閣的支持率僅36%，不支持率高達43%，民望下滑原因包括通脹持續和個人編號卡（類似身分證）系統屢出問題。為延續政策，河野太郎留任數碼大臣，以解決個人編號卡的問題。其他獲留任的重要閣員包括官房長官松野博一、財相鈴木俊一、經濟產業相西村康稔和經濟安全保障擔當相高市早苗，顯示經濟政策不會有重大改革。

岸田昨晨也召開了自民黨臨時總務會議，確定黨內高層人事安排。副總裁麻生太郎及黨內4個重要職務「黨四役」中的幹事長茂木敏充、政務調查會長萩生田光一均留任，原擔任選舉對策委員長的森山裕轉任總務會長，並新起用自民黨組織運動本部長小淵優子出任選舉對策委員長。《日本經濟新聞》指出，岸田力爭在明年9月自民黨總裁選舉連任，為了穩定執政並顧及派閥之間的平衡，決定留任自民黨內最大派閥「安倍派」的幹部萩生田光一、第二大派閥「麻生派」會長麻生太郎和第三大派閥「茂木派」會長茂木敏充。

防衛省改派現役文官駐台

另外，路透社周二引述消息人士報道，日本防衛省已派遣一名現役的文職官員常駐台灣的「日本台灣交流協會」，此舉可能激怒北京。日本在台灣沒有設置正式的外交機構，僅透過日本台灣交流協會處理雙邊關係。為免激怒北京，協會中的「武官」一職一直由退役自衛隊官擔任，但路透社報道防衛省已任命現役官員擔任此職，以加強情報蒐集及與台灣軍方交流。知情者稱這是日本支持台灣的「象徵」。

（共同社/路透社/中央社）