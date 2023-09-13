僅接受4「友邦」援助 摩洛哥被指救災遲疑

《華盛頓郵報》周一報道，雖然美國、法國、德國、意大利以至聯合國都已表明準備好向摩洛哥提供援助，但摩洛哥內政部周日稱，了解「災區需要」後，暫只接受來自英國、西班牙、阿聯酋和卡塔爾這4個「友好國家」的搜救隊到當地。

學者：官僚制度阻前線獲外援

在範圍較廣的人道援助上，摩洛哥也被指態度遲疑。美國國務卿布林肯周日指已轉達願提供適切援助，但仍在等候摩洛哥回覆。聯合國專家抵埗至今仍在等待官方正式請求。法國身為前宗主國，也懷疑因人蛇等爭議損及雙邊關係，未接獲摩洛哥協助請求。鄰國阿爾及利亞安排了3架運輸機、93名人員和一批人道物資，但到周一仍待批。

美國史丹福大學摩洛哥歷史和管治專家埃拉祖基（Samia Errazzouki）說，就算現場救援人員希望接納外國援助，也要得到最上層批准，而這些要求往往受官僚制度影響，「（管治體系）高度集中和受控制，因此在上級批核前，一切都不可以進行」。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）