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僅接受4「友邦」援助 摩洛哥被指救災遲疑

【明報專訊】摩洛哥內政部周一（11日）晚表示，該國上周五發生的黎克特制6.8級強烈地震已造成2901人遇難、5530人受傷。雖然救人「黃金72小時」已經過去，當局稱仍繼續在廢墟中搜救受困者。惟軍方救援人員向路透社直言「很難將人活着救出來」，當地有大量用泥磚、石頭和木材等建造的舊式建築物，震後淪為碎磚爛瓦壓縮透氣空間，令尋獲生還者的機會變低。另外，摩洛哥政府被指在災後抗拒外國支援。

《華盛頓郵報》周一報道，雖然美國、法國、德國、意大利以至聯合國都已表明準備好向摩洛哥提供援助，但摩洛哥內政部周日稱，了解「災區需要」後，暫只接受來自英國、西班牙、阿聯酋和卡塔爾這4個「友好國家」的搜救隊到當地。

學者：官僚制度阻前線獲外援

在範圍較廣的人道援助上，摩洛哥也被指態度遲疑。美國國務卿布林肯周日指已轉達願提供適切援助，但仍在等候摩洛哥回覆。聯合國專家抵埗至今仍在等待官方正式請求。法國身為前宗主國，也懷疑因人蛇等爭議損及雙邊關係，未接獲摩洛哥協助請求。鄰國阿爾及利亞安排了3架運輸機、93名人員和一批人道物資，但到周一仍待批。

美國史丹福大學摩洛哥歷史和管治專家埃拉祖基（Samia Errazzouki）說，就算現場救援人員希望接納外國援助，也要得到最上層批准，而這些要求往往受官僚制度影響，「（管治體系）高度集中和受控制，因此在上級批核前，一切都不可以進行」。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）

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