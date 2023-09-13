暴雨毁利比亞海港 千死萬失蹤 潰堤洪流「刷走」全市1/4社區

「如海嘯」洪流 將住宅汽車「冲落地中海」

「丹尼爾」（Daniel）上周吹襲希臘、土耳其和保加利亞後，周日席捲利比亞，引發暴雨。以東部為根據地、跟軍閥哈夫塔爾的「利比亞國民軍」（LNA）結盟的「國民代表大會」（HoR）政府發言人周一表示，德爾納（Derna）最少150人死亡。但民航部部長兼應急委員會成員什基瓦特周二形容德爾納情况非常慘重，「屍體到處都是」，預期死亡人數超過2500。他說：「當我說25%的城市已經消失，我不是誇大其詞。許多建築物已經倒塌。」

一名路透社記者前往有12.5萬名居民的德爾納途中，看到路邊有車輛翻覆，樹木被推倒，還有被洪水淹沒的房屋。有目擊者周一指水深達3米。有片段顯示，水壩崩潰後一條寬闊洪流穿越市中心，兩旁盡是損毁建築物。法新社報道，洪流也冲走幾座主要橋樑。Facebook流傳的片段顯示，德爾納的行人路上放着數十具用氈蓋着的屍體。

國家東西分裂 災下同哀3天

中國國家主席習近平昨就利比亞風災向利比亞總統委員會主席曼菲致慰問電。曼菲呼籲國際社會向災區提供援助和支持，主要包括打撈遺體、營救倖存者和為災區提供所需物資等。

利比亞東西政府皆宣布哀悼3天。獲國際社會承認的西部的黎波里民族團結政府（GNA）總理德拜巴宣布所有受影響的城市為「災區」。

（路透社/法新社/新華社/彭博社）