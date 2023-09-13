英國會華諜疑犯曾接觸流亡港人

《獨立報》報道，在間諜風波爆出後，首相辛偉誠和外相祈湛明面對黨內外質疑，包括是否早已知道國會內有內鬼。政府在面對加強打壓中國影響力的壓力下，副首相杜永敦形容中國是對英國的「頭號威脅國家」，報道指這有異之前的公開對華態度。中方則批評上述指控「無中生有，惡意詆譭」。

英媒指被捕者為28歲的卡什（Chris Cash），曾負責安排在國會附近酒吧接待國會特別顧問、說客、官員和傳媒人，當中有時包括來自香港、西藏和新疆的流亡異見者。《獨立報》引述一名香港異見者說，他們曾經與卡什接觸，對此感到難過和困擾，「但從另一方面看，我有點感到當局較之前想像更密切地監察我們的社群，並準備好在有必要時出手」。他補充道：「不過，我們很多人都在查看手機（紀錄），並回想曾經與他討論過什麼。」

在英港人被阻用政府資助反共

另外，英國《每日電訊報》上周六（9日）報道，地方發展、房屋及社區部近月與當地流亡港人組成的組織多次發生齟齬，有白廳（英國中央政府）高官威脅停止向那些對與中國共產黨有關組織作出批評的流亡港人提供資助，政府亦施壓他們不要利用英國政府援款在英國境內推動人權和反對「專制鎮壓」等政治活動。報道形容事件惹來寒蟬效應的質疑，但英國政府發言人強調，離散港人可用其他途徑從事政治活動。

（獨立報/英國每日電訊報）