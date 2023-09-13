探險家困土耳其千米深洞穴9日 動員200人救出

迪基（Mark Dickey）和多名探險人員月初在土耳其南部陶魯斯山脈（Taurus Mountains）的莫卡洞穴（Morca cave）繪製洞穴系統地圖。莫卡洞穴有許多蜿蜒的地下通道，是土耳其第三深洞穴，最深處離洞口近1300米。迪基上周一（2日）探洞時胃部不適，大量吐血，受困於在離洞口約1120米處，近200名來自歐洲多國的救援人員、醫護人員及洞穴專家隨即展開拯救行動。

本月3日，一名匈牙利醫生進入洞穴先為迪基作初步治療，之後其他醫生和救援人員輪流照顧他。不過將迪基救出洞穴的最大挑戰，是要穿過洞內垂直路段和在低溫泥漿和水中前進。救援人員要炸開洞內最狹窄的通道位置，並安裝繩索以便拉動擔架，醫生又替迪基輸血，確保他可完成撤離過程。拯救行動上周六展開，救援人員將迪基固定在擔架上後抬行，有時需用繩索將擔架垂直抬起，才能穿過窄道，負責拉動繩索的隊伍偶爾會回到地面稍作休息，再重新回到地底下。

迪基稱，他一度以為自己無法活着離開，因此能返回地面感覺奇妙，感謝救援人員及土耳其政府救自己一命。

（CNN/衛報/法新社）