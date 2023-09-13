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美5囚換伊5囚 另加解凍470億

【明報專訊】美國拜登政府周一（11日）確認已經與伊朗達成換囚協議，同意解凍60億美元（約468億港元）伊朗資金兼釋放5名伊朗囚犯，以換取5名在伊朗被關押的美國人獲釋。

美國國務卿布林肯上周五（8日）簽署允許國際銀行轉移伊朗資金的豁免令，並於周一通知國會。根據協議，美國承諾釋放目前被拘留的5名伊朗公民，並允許將在韓國受限制銀行帳戶中約60億美元的伊朗資金，轉移到卡塔爾的受限制帳戶，只能用於為伊朗購買人道物資。

美稱僅人道用 伊指制裁外不限

儘管拜登政府堅持只容許伊朗用該筆解凍資金購買人道物資，但伊朗外交部發言人周一稱，這筆錢將允許伊朗購買「所有非制裁貨品」，不止限於食物和藥物。

該5名美國人在伊朗被關押多年，本身雖都是伊朗裔，但德黑蘭不承認其雙重國籍。外界只得悉其中3位商人的身份：51歲的納馬齊（Siamak Namazi）2015年往伊朗探望父母時被捕，後按勾結外國政府罪名被判囚10年；58歲的沙爾吉（Emad Sharghi）2020年因間諜罪被判囚10年；68歲的塔赫巴茲（Morad Tahbaz）2018年被捕，被控與美國政府接觸罪成入獄10年。

在美國被囚的5名伊朗人中有4人被控向伊朗出口及發送違禁電子設備或機密信息，另一人被控未登記下為伊朗充當外國代理人。

（衛報/路透社）

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