金正恩抵俄境 會晤普京地點成謎 未如預期往海參崴 疑往東方太空發射場

邊境晤俄朝科技合作委會主席

金正恩專用的裝甲列車「太陽」號周日出發赴俄，惟列車最高車速僅每小時50公里，加上朝鮮鐵路系統狀况欠佳，直至昨晨6時才通過俄羅斯接壤朝鮮的邊境城市哈桑。金正恩在哈桑的火車站短暫下車，接受俄羅斯聯邦自然資源與生態部部長兼俄朝經貿及科技合作政府間委員會主席科茲洛夫（Alexander Kozlov）的歡迎，二人隨即會晤。金正恩其後返回專列。

然而，專列未如外界預期在雙城子（烏蘇里斯克）轉車站以南折往海參崴，反而越過綏芬河北上往伯力（哈巴羅夫斯克）方向前進。俄羅斯國際文傳通訊社報道，金正恩專列在雙城子站更換車頭工作人員後，轉走西伯利亞鐵道主線，向東方太空發射場所在的阿穆爾州前進。

東方太空發射場是俄羅斯新建設施，旨在減輕對租用哈薩克拜科努爾太空發射場的依賴，2016年首次發射搭載衛星火箭。鑑於朝鮮志切發射衛星火箭技術，倘若金正恩造訪，甚至在此跟普京會晤，對朝俄擴大軍事和戰略合作將深具象徵意義。

普京昨承認有計劃前往東方太空發射場，但對何時何地會晤金正恩則說：「我去到了，你們就知道。」克宮發言人佩斯科夫昨稱，普京和金正恩「將於未來幾天」舉行單對單會晤，也會舉行正式宴會，但未計劃舉行記者會。

軍事技術官僚隨行 疑涉對俄交易

西方和日韓高度關注「普金會」將達成何等程度的軍事合作升級，分析相信俄方正尋求朝鮮協助供應它因烏戰消耗而短缺的彈藥以至其他武器軍備，平壤則盼望得到莫斯科分享衛星火箭和核潛艇等尖端軍事科技。

目前外界所知的資訊也可見到蛛絲馬迹。這次隨同金正恩訪俄的代表團涵蓋黨政軍主要幹部。從朝鮮官方發布的相片可見，成員包括朝鮮軍部第一、二把交椅，即勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和黨中央軍事指導部部長朴正天，另外還有主管偵察衛星發射事務的國家非常設航天科技委員會主席朴泰成、海軍司令金明食、黨中央軍需工業部部長趙春龍和空軍司令金光赫。倘若俄羅斯首肯轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術，朴泰成和金明食的部門將會受益。趙春龍則負責朝鮮可向俄羅斯提供的常規炮彈等彈藥的生產工作。其他隨行高官包括外務相崔善姬、黨中央書記吳秀容、內閣副總理朴勛等。

韓聯社和共同社還推測，金正恩還很可能前往工業城市阿穆爾河畔共青城 （Komsomolsk-na-Amure，簡稱共青城）。共青城不止是俄羅斯製造戰機和軍艦的重鎮，也跟金氏家族甚有淵源——金正恩亡父金正日昔日曾訪問當地，而共青城所在哈巴羅夫斯克邊疆區，正是金正恩祖父、朝鮮開國領袖金日成率領第88步兵旅抗日的活動地域。

（俄羅斯衛星通訊社/路透社/韓聯社）