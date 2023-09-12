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9島國入稟 促減碳排納控制海洋污染義務

【明報專訊】全球9個島國周一（11日）集體入稟國際海洋法法庭（ITLOS），要求確認海洋吸收二氧化碳等溫室氣體屬於海洋污染，並且提出各國有何義務防止情况持續。其中圖瓦盧、安提瓜和巴布達兩國總理將親自上庭呼籲各國共同保護海洋，防止海水水位上升。法庭料將頒布不具法律約束力的諮詢意見聲明，為各國自行制定環保法例賦予指引。

法庭料為定環保法例頒無約束力指引

由安提瓜和巴布達、圖瓦盧、 帕勞、紐埃、瓦努阿圖、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯、聖基茨和尼維斯以及巴哈馬9個太平洋和大西洋島國組成的「小島國氣候變化和國際法委員會」（COSIS），昨起一連兩天在德國漢堡ITLOS舉行的聽證會作供，尋求把碳減排和從二氧化碳污染中保護海洋環境，納入《聯合國海洋法公約》中控制海洋污染的相關義務。

圖瓦盧總理強調上庭為尋緊急協助

「我的國民在海洋吞噬我們過去數百年所建造的一切前，只剩下數年時間。」圖瓦盧總理納塔諾（Kausea Natano）昨在庭上反問道：「假如國際法無法為整個國家沉入海中發聲，那麼它究竟有什麼作用？」納塔諾日前發聲明指出，極端天氣現象每年發生次數和烈度持續增加，殺害民眾並破壞基建，海水變得更溫暖和酸性正扼殺整個海洋和海岸生態系統。納塔諾強調自己到ITLOS是為「尋求緊急協助」，深信國際法能為正受不公義之苦的圖瓦盧民眾改變命運。

安提瓜和巴布達總理布朗（Gaston Browne）則指今次入稟「將揭開致力改變國際社會行為的新一頁」，他表示：「是時候談論具法律約束力的義務，多於未有實現的虛有承諾。」

英國《衛報》周日報道指出，海洋是全球其一最大儲存碳的地方，吸收全球25%二氧化碳排放，以及90%當中所產生的熱力。報道引述專家估算南太平洋島國圖瓦盧的首都富納富提（Funafuti）到2050年將有一半範圍被海水淹浸。由美國拉特格斯大學領導的國際研究團隊在英國《自然》期刊發表論文，指如全球氣平均氣溫較工業革命前上升1.5℃或以上，海平面上升勢將導致潮沼（tidal marsh）等沿岸自然棲息地面積大幅縮減，如同1萬多年前上一次冰河時代末期的情况。

（衛報/路透社/法新社/新華社）

相關字詞﹕太平洋島國 全球暖化 島國 碳排放 二氧化碳 安提瓜和巴布達 圖瓦盧 海洋污染 氣候變化

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