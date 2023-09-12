英「華諜」曾掌保守黨鷹派重鎮 被捕國會研究員稱無辜 中使館斥無中生有

曾杭州教書 疑在華被收買

據其中一份公開履歷表顯示，卡什成長於愛丁堡，於聖安德魯斯大學修讀歷史，曾於杭州的英國文化協會教授英國文學。他之後返回英國倫敦國王學院進修取得中文和全球化研究學位，2021年受聘成為CRG研究員。CRG由現任內政部保安事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）及其黨友國會議員奧布賴恩（Neil O'Brien）於2020年4月成立，高峰期時曾有另外7名國會議員出任理事會成員。組織官網顯示卡什專研中國產業政策、科技未來和外交政策，目標作為「提供中國議題新聞和專業知識的可靠資訊來源」，促進辯論「中國在全球競爭中所帶來的巨大挑戰」。CRG被普遍視為倡導英國對華採取更「鷹派」的政策。

「中國研究小組」前主任 無機密權限

英國安全人員相信卡什在留華期間被中國收買當「隱形特務」（sleeper agent），並安排他其後返英，「謀求滲透針對北京政權的政治網絡」。《泰晤士報》和另一報章《i》曾形容卡什為中國專家，卡什曾撰寫公開專欄，內容包括質疑北京的化石燃料和對俄政策等。《泰晤士報》社論解釋，公開卡什身分是因為他曾協助下議院外交委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）舉辦政治活動，並為後者擬寫簡報。該報報道則稱暫未知卡什接觸到多少英國外交情報，指卡什擁國會通行證，但並未持有閱覽國家機密的安全許可。

被捕國會研究員透過代表律師發聲明，表示自己「完全無辜」，「迄今為止，我的整個職業生涯都在努力教育其他人，讓他們了解中國共產黨帶來的挑戰和威脅」。他在聲明未提及自己姓名。

被捕半年僅數大臣知悉 議員不滿

事件引發保守黨人憂慮，尤其是卡什今年3月被捕後，一直只有數名大臣得悉，令其他被蒙在鼓裏的國會議員更感不滿。現被北京制裁的保守黨前黨魁施志安稱，有需要在下議院將卡什列為嫌疑人展開調查，「因很多與他接觸過的人都不知他已因涉嫌從事間諜行為被捕。這顯然攸關公共利益」。

中國駐英大使館發言人周日在事件首曝光後，回應批評英方炒作所謂「中國間諜竊取英國情報」的說法「完全是無中生有、惡意詆毀」，「中方堅決反對，敦促英國有關方面停止反華政治操弄、停止這種自導自演的政治鬧劇」。英國首相辛偉誠此前在新德里二十國集團峰會場外曾會見中國國務院總理李強，首相府指辛偉誠表達對事件的嚴重關切。

（綜合報道）