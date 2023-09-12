外交升級後迎商貿協議 越購客機美助發展晶片、AI

【明報專訊】美國總統拜登昨日結束越南訪問行程，他此行除了跟越共總書記阮富仲敲定兩國關係提升至全面戰略合作伙伴的層級，雙方也達成一系列商貿合作協議。兩國企業高層周一（11日）出席「越南—美國創新及投資峰會」，尋求商業合作機會。拜登在會上指兩國正深化在雲端計算、半導體及人工智能領域的合作，又指越南對關鍵礦產的供應相當重要。
會議由美國國務卿布林肯及越南投資部長阮志勇主持，後者籲越南企業在美國擴張並加入全球供應鏈，並承諾政府上下會配合，為越美投資經營活動合作創造便利條件。出席峰會的美方企業高層來自Google、英特爾、半導體企業Amkor、晶片商Marvell等，越南企業高層則來自電動車製造商VinFast、越南航空以及幾間科企FPT、MoMo及VNG。路透社指會議突顯美國尋求加強越南在全球的角色，尤其在晶片製造方面，美國希望減少這領域的涉華風險，例如貿易摩擦及台灣問題。
美越企業在這次外訪亦達成多項商貿合作協議，白宮聲明指越南航空同意購約50架波音737 Max客機，總值約75億美元（約585億港元）；微軟將為越南和新興市場訂製生成式人工智能（Generative AI）程式，晶片巨擘Nvidia亦會跟包括FPT、Viettel和Vingroup在AI範疇上合作。另外，Amkor在北寧省投資約16億美元（近125億港元）的新廠房10月開始營運，晶片商Marvell及Synopsys則計劃在越南興建半導體設計中心。
美助越打擊犯罪 加強解決越戰遺害
貿易以外，美國表示會跟越南在有數十年歷史的年度會議「美越人權對話」基礎上加強討論人權問題，華府正協助越方加強打擊地區和國際跨國犯罪的能力，包括非法、未報告和不受管制的捕撈活動。美國將加強解決越戰造成的損害，例如增加清理邊和空軍基地二噁英項目的資助到3億美元（約23.4億港元），並及額外提供2500萬美元（約1.95億港元）到清除越戰未爆炮彈的項目。
拜登和阮富仲在會談後發表的聯合聲明有談及南海主權爭議，就日前南海發生涉及中國船舶的撞擊事件，美越敦促中方勿作出威脅或使用武力，強調對這片具戰略價值的水域主權聲索須按國際準則解決。