外交升級後迎商貿協議 越購客機美助發展晶片、AI

會議由美國國務卿布林肯及越南投資部長阮志勇主持，後者籲越南企業在美國擴張並加入全球供應鏈，並承諾政府上下會配合，為越美投資經營活動合作創造便利條件。出席峰會的美方企業高層來自Google、英特爾、半導體企業Amkor、晶片商Marvell等，越南企業高層則來自電動車製造商VinFast、越南航空以及幾間科企FPT、MoMo及VNG。路透社指會議突顯美國尋求加強越南在全球的角色，尤其在晶片製造方面，美國希望減少這領域的涉華風險，例如貿易摩擦及台灣問題。

美越企業在這次外訪亦達成多項商貿合作協議，白宮聲明指越南航空同意購約50架波音737 Max客機，總值約75億美元（約585億港元）；微軟將為越南和新興市場訂製生成式人工智能（Generative AI）程式，晶片巨擘Nvidia亦會跟包括FPT、Viettel和Vingroup在AI範疇上合作。另外，Amkor在北寧省投資約16億美元（近125億港元）的新廠房10月開始營運，晶片商Marvell及Synopsys則計劃在越南興建半導體設計中心。

美助越打擊犯罪 加強解決越戰遺害

貿易以外，美國表示會跟越南在有數十年歷史的年度會議「美越人權對話」基礎上加強討論人權問題，華府正協助越方加強打擊地區和國際跨國犯罪的能力，包括非法、未報告和不受管制的捕撈活動。美國將加強解決越戰造成的損害，例如增加清理邊和空軍基地二噁英項目的資助到3億美元（約23.4億港元），並及額外提供2500萬美元（約1.95億港元）到清除越戰未爆炮彈的項目。

拜登和阮富仲在會談後發表的聯合聲明有談及南海主權爭議，就日前南海發生涉及中國船舶的撞擊事件，美越敦促中方勿作出威脅或使用武力，強調對這片具戰略價值的水域主權聲索須按國際準則解決。

（路透社/法新社/越通社）