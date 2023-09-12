俄佔區舉行俄地選 烏斥「騙局」

俄軍涉逼投票 親烏游擊隊被指襲票站

俄羅斯民間選舉監察組織「投票」（Golos）主持人安德烈舒克（Stanislav Andreychuk）表示，其組織收到報告指反對派候選人被扣留或其汽車被蓄意破壞。身處佔領區的居民則表示，有軍兵陪同票站人員上門，拘捕拒絕投票的人及逼他們寫下可供刑事檢控用的解述口供。烏克蘭軍方在選舉期間曾投發呼籲抵制選舉的傳單。

俄方選舉人員周日稱烏克蘭俄佔區裏效忠基輔的游擊隊三番四次意圖破壞選舉，其一票站被烏克蘭無人機攻擊受損，另有票站搜獲手榴彈，還有個別票站職員受傷報告。

這場俄國地區選舉歷時一周，統一俄羅斯黨候選人普遍大勝，包括贏得各州州長席位，普京親信莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也無對手下贏得連任，儘管最終結果未公布。克宮聲言選舉自由公平，其結果表明普京是俄國最受歡迎的政治人物。

（路透社/莫斯科時報）

（俄軍侵烏）