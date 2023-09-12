金正恩啟程赴俄 料海參崴見普京 疫後首外訪 彈藥武器換軍事科技成焦點

本港時間昨晚7時左右，俄羅斯塔斯社與朝鮮官方朝中社分別公布朝鮮國務委員長金正恩應俄羅斯總統普京邀請正式訪問俄羅斯，前者稱金正恩「數日內」訪俄，後者說金正恩「馬上」訪俄，兩位領袖將見面會談。俄新社另報道，金正恩與普京將有單對單會晤，兩國代表團亦有會談。惟兩國官媒皆沒有報道峰會確切地點和日期。

韓國YTN新聞台和韓聯社昨天下午援引韓國高官消息報道，相信是金正恩所乘專用列車「太陽」號已於周日（10日）下午，從首都平壤出發徐徐開往俄羅斯邊境方向，估計最快於周一晚深夜抵達海參崴（Vladivostok，符拉迪沃斯托克）。儘管平壤距離海參崴僅約680公里，但因金正恩專車車速慢，起碼要20個小時。YTN報道，韓國政府估計金正恩與普京將於周三舉行峰會，而韓聯社則報道，「普金會」可能在周二至周四舉行。

普京身處遠東 今亮相東方經濟論壇

俄羅斯周日起一連4日在海參崴遠東聯邦大學舉行東方經濟論壇，俄方預告普京周二會親臨發言，他近日已來到遠東地區視察，克宮指他周一會抵達海參崴。《紐約時報》上周一率先引述美國官員等報道，金正恩可能在其間與普京會晤，洽談以軍火換敏感科技，但俄朝官方遲遲未有證實。俄羅斯國際電視台（RTVI）昨日引述克宮發言人報道，俄朝領導人無計劃在東方經濟論壇上碰面，但這說法或意味「普金會」在其他場所或等論壇結束才舉行。

俄媒：地方政府準備多時迎金正恩

俄羅斯國際文傳通訊社昨報道，俄羅斯遠東聯邦管區的不同政府消息人士表示，他們為金正恩到訪已準備多時。路透社昨報道，海參崴街頭警力甚於平日，不過沒有像上次2019年4月迎接「普金會」首次舉行時般在市內懸掛朝鮮國旗。朝鮮上周的建國75周年慶祝活動，邀請到中國代表團出席，但俄方除了駐朝大使和歌舞團成員，未有特派官員參與，分析推測俄朝或將焦點放在雙邊峰會。

外界關注「普金會」會為俄朝關係帶來什麼新突破，外界焦點落在軍事層面的交易。分析家指朝鮮擁有大量炮彈、火箭炮和輕型武器，軍售可助俄國補充侵烏逾年半以來所消耗的軍火庫存，其尋求的俄方回報除了糧食和石油，還可能包括尖端軍事科技。平壤擬開發的核攻擊潛艇和軍事偵察衛星等，需要高級軍事科技乃至原材料支援。

美國一直指摘朝鮮向俄羅斯提供軍火，但不確定有否付運，俄朝也一直否認。白宮國家安全顧問蘇利文敦促金正恩切勿給俄羅斯提供會用於殺害烏克蘭人的武器。美國副總統賀錦麗周日表示，金正恩見普京將是巨大錯誤，將令朝鮮更被孤立。韓外長朴振昨受訪表示，韓國政府對朝俄軍火交易深感憂慮，正研討可行應對方案。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）