地震遇難人數破2000 摩洛哥全國哀悼3天

這次震源位於距離旅遊名城馬拉喀什（Marrakech）西南面約70公里的大阿特拉斯山脈，多條村落被夷平。在離馬拉喀什以南約40公里的村落穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）附近，大石塊從懸崖脫落，堵塞連接馬拉喀什到阿特拉斯山脈的部分道路。穆萊卜拉欣村民住在足球場上搭建的臨時帳篷。生還村民拉赫森（Lahcen）悲嘆「我已失去一切」，他的妻子和4子女均已罹難。

摩洛哥官方昨公布，這場全國逾60年來死傷最嚴重的地震，增至最少2122人死亡，其中震央所在的豪茲省（Al Haouz）佔逾半；另有最少2421人受傷，許多傷者情况危殆。世界衛生組織表示，逾30萬人受地震影響。

阿爾及利亞有限度重開領空助救援

中國、法國、以色列、意大利、美國等多國表示願意提供援助，一海之隔的西班牙稱會派遣搜救隊及其他援助。長期與摩洛哥關係緊張的鄰國阿爾及利亞，也宣布向運送人道援助和撤離受傷者的航班開放已經對摩洛哥關閉兩年的領空。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）中東與北非區域辦公室主任埃勒沙爾卡維（Hossam Elsharkawi）警告，應對今次災害的工作可能需時數月甚至數年。

（法新社/路透社/BBC）