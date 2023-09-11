英國會研究員涉當華間諜 辛偉誠向李強表嚴重關切

倫敦警察廳聲明指，一名20多歲和一名30多歲男子分別在愛丁堡和牛津郡的住址被捕，之後獲准保釋直至下月初。負責間諜罪行的反恐部隊在上述兩處和倫敦東部一處地址搜查。

曾在華工作 疑接觸對華鷹派議員

根據率先報道兩人被捕消息的《星期日泰晤士報》，被捕的20多歲國會研究員持英籍，此前專責國際政策，包括研究對華關係，曾在中國工作。報道懷疑他在任時曾接觸董勤達（Tom Tugendhat）、卡恩斯（Alicia Kearns）等保守黨國會議員。董勤達和卡恩斯皆被視為對華「鷹派」的保守黨議員。

李稱應齊反對經貿泛安全化

英國傳媒報道，董勤達去年9月出任保安事務國務大臣後，已沒和涉案研究員接觸。卡恩斯拒絕評論事件，僅指意識到事涉公眾利益，強調有責任確保施政工作不受危害。英國通訊社PA Media引述卡恩斯身邊消息人士稱：「無可避免中共會針對並尋求破壞國會內展現出能限制中共野心的主要聲音。」他們指出，如指控屬實，會是「嚴重升級，並顯示中共將不擇手段攻擊他們的眼中釘」。

英國首相府發言人昨向記者表示，辛偉誠在G20峰會期間向李強表示，對中方干預英國議會民主表達了「嚴重關切」，稱情况「明顯難以接受」。中方截至昨晚未有回應最新涉華間諜案。新華社昨報道，李強與辛偉誠會面時，說雙方「應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化」、「應當妥善處理分歧問題」等。

英國國會情報和安全委員會今年7月發表報告，指北京「廣泛且具侵略性地」針對英國，而英國政府缺乏「資源、專業或知識」作應對。英國情報機構軍情五處（MI5）去年初罕見向國會點名警告指華人女律師李貞駒（Christine Ching Kui Lee）「蓄意為中共統戰部從事政治干預活動，代表在香港和中國（大陸）的外國人，向在任英國國會議員及有意參選者提供財務捐助」。工黨國會議員簡德禮（Barry Gardiner）承認收過李貞駒逾42萬鎊（逾410萬港元）捐款。李貞駒否認指控，目前正在倫敦法院控告MI5侵犯人權並尋求賠償。中國外交部發言人當時回應指，中國歷來奉行不干涉別國內政的原則，並指「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想」。

（衛報/路透社/法新社/彭博社/新華社）