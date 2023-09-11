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G20聲明不再斥侵烏 俄稱外交勝利

【明報專訊】一連兩日的新德里二十國集團（G20）峰會昨日閉幕，焦點仍落在領袖聲明對於俄軍侵烏的表述。Politico上周分析文章指，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的缺席，給予拜登拉攏中俄友邦的機會。然而，最終聲明的表述未有任何對俄羅斯的譴責，《紐約時報》指還不如去年峇里峰會的聲明尖銳。俄羅斯甚至宣稱這是「外交勝利」。

最終官方版本的聲明，呼籲所有國家在烏克蘭戰爭問題上「避免威脅或使用武力尋求獲取土地，以損害任何國家的領土完整、主權或政治獨立」，未有批評俄羅斯，並提到就烏克蘭危機現况「存在不同意見和評估」。

去年強烈譴責 籲俄撤軍

Politico形容，峰會聲明最終有就對烏戰的清晰表述，本身就是美國和歐洲的外交勝利，但那跟華府官員的才能無關，而是中國經濟受困和俄羅斯因侵烏受孤立，令美方漁人得利。

然而，《紐約時報》指，新德里峰會領袖聲明對烏戰的表述實際上比峇里峰會軟化，俄羅斯這次未受譴責，文本只哀嘆烏克蘭人民的「苦難」，反觀在峇里聲明，即使與會領袖對侵略持不同看法，但仍強烈譴責俄羅斯入侵，呼籲莫斯科撤軍。

法：G20推進烏戰外交非必然

事實上，拜登與會期間都幾乎沒有公開談論過俄軍侵烏，連烏克蘭也表明失望，指G20「沒有什麼值得自豪」。俄羅斯外長拉夫羅夫周日更聲言，今屆在印度舉行的峰會是成功，全賴全球南方國家的堅定立場，俄羅斯得以確保G20的議程不被烏克蘭衝突蒙上陰影。

法國總統馬克龍表示，並不必要將G20期待為烏戰問題有外交進展的場合，但強調G20領袖聲明不是俄羅斯的外交勝利。

（Politico/紐約時報）

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