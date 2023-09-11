學者：越南謀「對冲」 難全避中美角力

美學者：越求平衡 憂華損戰略自主

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞項目主任波林（Greg Poling）向本報表示，越南同意「跳級」讓美國關係級別等同中國，帶有非常重要的政治信息，即顯示越方認為與美國加強經濟、公眾和安全合作是首要任務，旨在平衡「它愈來愈視為威脅其利益的」中國。波林表示，越南將維護自身戰略自主地位放在首位，最擔心中方會侵蝕這份戰略自主，故此願意跟美國建立如此密切的關係。

越學者：升級符河內分散投資路線

新加坡智庫尤薩夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）的越南學者黎洪和（Le Hong Hiep）上月在東南亞評論網站Fulcrum撰文，分析當時已盛傳美越關係「跳級」背後的三大戰略因素：（一）兩國戰略利益愈益趨同，華府的印太戰略和對中方海洋雄心的反制動作，大致脗合越南利益，而且經濟上美國已成越南最大出口市場和第二大經濟伙伴；（二）跟美國升級關係符合越南追求多樣化及多邊主義化的外交政策路線，河內盼跟所有主要國家發展強力和平衡的關係，身為頭號超級大國的美國自然是理想目標；（三）適逢今年是美越建立全面伙伴關係（比最新升到的層級低兩級）10周年，越南較有理由升級關係，而不至於招致北京過度反應，而且美越關係如不盡早升級，將來萬一中美角力升溫，越南將面對困難的外交位置。

馮嘉誠：象徵意味大 越曾拒跳級

研究東南亞的日本早稻田大學亞洲太平洋研究科學博士候選人馮嘉誠則向本報表示，這次越美關係「跳級」象徵意味較大，他認為越南跟其他國家建立全面戰略合作伙伴關係，更像是證明與另一國關係友好到足以建立這種關係的「獎狀」，繼續在不同領域合作。馮嘉誠提醒，越南起初抗拒美方的「跳級」建議，到近月才接受，或許因為今年初越南統治階層有變動，內部局勢未明朗，再加上中方近期南海動作，促使河內尋求向北京傳達信息，表明有其他合作伙伴可抗衡中方影響力。惟他指這種地緣政治「對冲」亦有潛在隱憂，畢竟中美均視東南亞為外交角力場，中美互動將影響越南等東南亞國家的迴旋餘地。

明報記者 曾永昌