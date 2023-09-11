美越「跳級」 直上「全面戰略伙伴」 拜登訪河內拍板外交突破 「求全球穩定非圍堵中國」

拜登飛抵河內時獲越南政府安排歡迎儀式迎接，其後到越共黨總部跟越共中央總書記阮富仲會面，兩人會後宣布美越關係「跳級」至「全面戰略合作伙伴關係」。越南對外關係架構包括三大層級，由高至低依次為「全面戰略合作伙伴」、「戰略合作伙伴」和「全面合作伙伴」，另對前戰時盟友如柬埔寨和老撾設立「特殊戰略合作伙伴關係」。越南和美國2013年建立「全面合作伙伴」關係，如今在踏入10周年之際「跳級」到最高層級。

美越之間有越戰的沉重歷史包袱，但在國際政治氣候變化下，現取得數十年前難以想像的進展，越南如今更以「擱置過去，超越分歧，弘揚共同，展望未來」作為對美方針。拜登表示：「我們可追溯我們兩國50年間的變化軌迹，從衝突到正常化，再到這新升級的關係。」他形容越南是「朋友、可靠伙伴及國際社會負責任的成員」。阮富仲承諾越南會致力落實兩國全面戰略合作伙伴關係的協議。

拜登：不會拋棄印太伙伴

拜登抵埗時強調，美越是在非常關鍵時期的關鍵合作伙伴，兩人雖未談及中國的經濟及地緣政治崛起如何推動兩國建立這新關係，但美聯社指若無中國的地區影響力，就難以解釋美越這種關係升級。在會見阮富仲後，拜登強調自己並非嘗試跟中國開展「冷戰」，其目標是透過跟越南及其他亞洲國家建立聯繫，從而為世界帶來穩定，「這不是關乎圍堵中國，這是關乎擁有穩定基礎」。他指美國透過美越全面戰略合作伙伴關係，其一目標是向「我們的印太伙伴及全球表明美國是太平洋國家，不會棄之不顧」。他身處印度時，曾指中國正在改變部分遊戲規則。

拜登也跟阮富仲達成有關半導體及礦物的協議。路透社報道，美國科技公司如Google、英特爾、美國最大晶片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）及飛機製造商波音的高層周一（11日）會與國務卿布林肯，跟越南科企高層在河內會面。

然而，美越關係「跳級」不代表越南會放棄中國和俄羅斯等舊有合作對象。中聯部長劉建超上周率先訪越，會見阮富仲等越方高官，越南政府也可能短期內再派高層級官員訪華。

越擬購俄武 美：將助擺脫依賴

《紐約時報》上周六（9日）報道，越南財政部一份標示為3月、有副財長簽署的文件，闡述河內擬向俄羅斯採購武器，以實現軍隊現代化，正商討新武器協議，在「俄羅斯受到西方國家全方位禁運之際，加強戰略互信」。報道指越南及執政黨仍視俄方為國防及安全的最重要戰略伙伴。路透社則引述文件指俄方提供信貸安排予越南購買重型武器，包括反艦導彈、反潛飛機和直升機、防空導彈系統及戰鬥機。

白宮首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）周日表示，有必要承認越南跟俄羅斯有長達數十年的軍事關係，但美方判斷越方對這段關係愈感不安，他強調美越新伙伴關係有助越南從美國和盟友採購武器，以擺脫那些關係並實現裝備來源多樣化。

（綜合報道）