馬爾代夫總統大選 親印親華派對決

如無人過半 月底決選

投票於當地下午4時結束（香港時間晚上7時）。選舉委員會主席托菲克（Fuwad Thowfeek）說：「我們原以為早階段的投票率可能會很低。然而，令我們驚訝的是，很多人很早就排隊了。」有選舉官員表示，預計28.2萬名選民中約有八至九成投票。預計結果將於今日公佈。如果沒有候選人獲得過半數席位，9月30日將會舉行第二輪投票。馬爾代夫智庫巴尼國際政策中心（Baani Center for International Policy）上月公佈的一項針對384人的民調顯示，21%受訪者支持尋求第二個5年任期的總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih），14%的受訪者支持主要反對派候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu），高達53%未有決定。

61歲的薩利赫執政期間他再倡導「印度優先」政策。他在2018年的選舉中獲得58.3%的支持率，但這次其政黨出現分裂，派出另一名候選人參與角逐，預計會削弱他的勝算。為了爭取連任，薩利赫承諾公務員大幅加薪四成。

前總統亞明（Abdulla Yameen）執政期間的外交政策轉向中國，使馬爾代夫成為中國「一帶一路」的一部分，隨後從北京獲得超過10億美元貸款，用於資助大型基礎設施項目。他因腐敗和洗錢罪被定罪，並被最高法院禁止參選，反對派聯盟改由穆伊祖出戰。45歲的穆伊祖是首都馬累市長，他立場親華，上任後掀起一場「去印度化」運動，他承諾上任後，將要求印度將幾架偵察機和約 75 名軍方人員撤出馬爾代夫。

（路透社/半島電視台）