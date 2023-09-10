明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

馬爾代夫總統大選 親印親華派對決

【明報專訊】馬爾代夫第一輪總統選舉昨日（ 9 日）舉行，選舉委員會指投票出乎意料踴躍。位處印度洋的馬爾代夫具重要戰略地位，這場選舉亦被視為印度和中國之間的影響力之戰。

如無人過半 月底決選

投票於當地下午4時結束（香港時間晚上7時）。選舉委員會主席托菲克（Fuwad Thowfeek）說：「我們原以為早階段的投票率可能會很低。然而，令我們驚訝的是，很多人很早就排隊了。」有選舉官員表示，預計28.2萬名選民中約有八至九成投票。預計結果將於今日公佈。如果沒有候選人獲得過半數席位，9月30日將會舉行第二輪投票。馬爾代夫智庫巴尼國際政策中心（Baani Center for International Policy）上月公佈的一項針對384人的民調顯示，21%受訪者支持尋求第二個5年任期的總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih），14%的受訪者支持主要反對派候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu），高達53%未有決定。

61歲的薩利赫執政期間他再倡導「印度優先」政策。他在2018年的選舉中獲得58.3%的支持率，但這次其政黨出現分裂，派出另一名候選人參與角逐，預計會削弱他的勝算。為了爭取連任，薩利赫承諾公務員大幅加薪四成。

前總統亞明（Abdulla Yameen）執政期間的外交政策轉向中國，使馬爾代夫成為中國「一帶一路」的一部分，隨後從北京獲得超過10億美元貸款，用於資助大型基礎設施項目。他因腐敗和洗錢罪被定罪，並被最高法院禁止參選，反對派聯盟改由穆伊祖出戰。45歲的穆伊祖是首都馬累市長，他立場親華，上任後掀起一場「去印度化」運動，他承諾上任後，將要求印度將幾架偵察機和約 75 名軍方人員撤出馬爾代夫。

（路透社/半島電視台）

相關字詞﹕2023馬爾代夫總統大選 馬爾代夫

上 / 下一篇新聞