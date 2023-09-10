朝賀建政75年閱兵 中俄撐場

今次是朝鮮今年內第三次閱兵，但今次在平壤金日成廣場舉行的屬於「民間防衛武裝力量閱兵」，參與的是平壤準軍事部隊，展示了工農赤衛軍、社會安全軍等民防力量，既沒有動用正規軍，也沒有展示洲際導彈等國家級先進武備。主禮台上有金正恩、金主愛（譯音）父女，以及內閣總理金德訓、作為軍方第一人的勞動黨中央軍委會副委員長李炳哲、勞動黨中央委轄下軍政指導部（專責黨對軍的指導兼監察部門）部長朴正天元帥等黨政軍高官。

金正恩父女出席 沒正規軍沒先進軍備

中國國務院副總理劉國中上周五（8日）率黨政代表赴朝，會晤金正恩及出席朝鮮國慶閱兵。中國國家主席習近平昨給朝鮮國慶發賀電，文中稱金正恩為「兄弟」，表示無論國際和地區形勢如何變化，「中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作」。俄羅斯方面，官方派出外交官及俄羅斯軍事歌舞團出席國慶活動，上周又遣了20名外交官和技術人員到俄國駐朝大使館，落實2019年以來首作的使館人員輪替。總統普京則致賀電，提出全方位擴大雙邊關係。

韓聯社報道，金正恩預計周一（11日）會乘專列抵俄羅斯海參威出席東方經濟論壇，將與俄羅斯普京會面。有報道指，雙方將討論朝鮮向莫斯科供應武器以支援俄軍入侵烏克蘭的事宜，換取對方提供先進軍事技術和糧食。隨着中俄朝不斷加強合作，加上習近平、普京缺席今屆20國集團峰會，韓國的梨花大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）認為這顯示「亞洲地緣政治格局的裂痕擴大」，當中俄支持朝鮮，朝鮮又聯同中俄挑戰國際秩序，區內大部分持份者要如願避開新冷戰，「看來愈來愈難」。

（法新社/新華社/朝中社）